Carcare, nasce il giornalino dell'opposizione consiliare

Si chiama “Impegno per Carcare 2023” il giornalino informatico online autofinanziato e autoprodotto a cura del Gruppo di Opposizione “Impegno per Carcare” un periodico di informazione che vede come referenti i consiglieri comunali Rodolfo Mirri, Daniela Lagasio e Alessio Morrone.

"Con queste pagine vogliamo dare modo ai cittadini carcaresi di essere informati costantemente sulle attività del nostro gruppo consiliare, delle opinioni e delle prese di posizione che vengono assunte. Pur non disponendo di grandi mezzi cercheremo di dare continuità a questo appuntamento privilegiando i contenuti e l’informazione di servizio" spiegano.

Il giornalino riporterà le istanze della minoranza, foto, documenti, articoli di giornale e non mancheranno le rubriche e le vignette

Il primo numero del giornalino è in uscita lunedì 20 dicembre 2021. Si può ricevere online il giornalino inviando la richiesta via email a: impegnopercarcare2023@gmail.com.