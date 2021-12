Rialto, conclusa la manutenzione ordinaria di diverse strade comunali

Si sono conclusi in questi giorni diversi lavori di manutenzione ordinaria delle strade e proprietà comunali a Rialto.

Gli interventi, interamente finanziati mediante contributo ministeriale per l'importo complessivo di 81mila e 300 euro, hanno riguardato l'asfaltatura di alcuni tratti di via San Lorenzo, via San Pietro, via Melogno e via Cheirano, il ripristino della muratura in via Alpe e il ripristino della tombinatura in via IV Novembre.