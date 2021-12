Albenga, cede parte di tramezza in un'aula delle scuole di via degli Orti: accertamenti in corso

Questa mattina si è verificato il cedimento di una parte di una tramezza - a livello pavimento - in un'aula delle scuole di via degli Orti. Lo comunica in una nota il comune di Albenga.

"Il fenomeno, verificatosi in conseguenza di una lavorazione in corso nell'attiguo cantiere dei lavori di messa in sicurezza della scuola, è circoscritto alla sola parete dell'aula in oggetto" si legge nella nota.

"I tecnici, prontamente intervenuti sul posto, stanno eseguendo tutti i rilievi e gli accertamenti del caso. Non si è verificato alcun danno alle persone" concludono dal comune ingauno.