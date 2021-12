Albenga, la banda dei furti nelle auto torna a colpire: altre 2 domenica notte a Vadino

La banda dei furti nelle auto ad Albenga continua a colpire: altre 2 in zona Vadino la notte scorsa, dopo 15 veicoli nella notte tra il 14 e il 15 dicembre in diverse zone della città e in frazione Campochiesa (leggi QUI) e una la notte tra il 17 e il 18 dicembre, nuovamente a Campochiesa.

La modalità è sempre la stessa: rottura dei cristalli per rubare soldi o eventuali oggetti. Per quanto riguarda le auto danneggiate la notte scorsa, in una sono stati sottratti una manciata di spiccioli, nell’altra non vi era nulla di interessante, probabilmente, mentre per quella di venerdì scorso a Campochiesa, il mezzo non è stato danneggiato, perché verosimilmente le portiere non erano state chiuse a chiave dai proprietari e i ladri sono riusciti a introdurvisi senza arrecare danni.

I carabinieri di Albenga, in collaborazione con gli agenti della radiomobile, avevano prontamente individuato e denunciato in stato di libertà un responsabile degli atti vandalici alle auto parcheggiate e dei furti sulle stesse. Si tratta di un giovane del ’96 di origini marocchine senza fissa dimora. Probabilmente l’uomo non si muove da solo e al momento sono in corso ulteriori indagini, grazie al vaglio delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza distribuite in più punti della città, per verificare l’esistenza di altri complici.