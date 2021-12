Rialto, abbandono di rifiuti lungo la Sp 17: individuato il responsabile

Attività contro l'abbandono selvaggio di rifiuti a Rialto in collaborazione tra gli agenti del Corpo carabinieri Forestali di Calice Ligure e il personale operaio comunale.

Dopo mesi di continui abbandoni di rifiuti lungo la Strada Provinciale, all'altezza della cappella di San Sebastiano, finalmente, dopo attenta analisi del contenuto di quanto gettato, è stato individuato un responsabile.

A darne notizia, attraverso i propri canali social, è la stessa amministrazione del piccolo centro dell'entroterra che, come tanti comuni con vasta area non abitata o boschiva, si è trovata a dover affrontare una pratica tanto irrispettosa quanto purtroppo consueta e con diversi episodi simili nel finalese verificatisi in passato.

Nei prossimi giorni l'autore o l'autrice del gesto verrà sanzionato dalle autorità competenti "cui vanno i nostri ringraziamenti per il prezioso lavoro svolto" scrive l'Amministrazione Doglio.

"A col*i che in questi periodi non ha trovato di meglio da fare che trasformare un angolo del nostro paese in una discarica, vanno i nostri (ovviamente ironici) complimenti" concludono.