L'allarme è stato lanciato nel tratto compreso tra Pietra Ligure e Borghetto Santo Spirito in direzione del Confine di Stato.

Vigili del fuoco mobilitati questa mattina lungo l'autostrada A10 per un incendio scatoloni divampato nel cassone di una camioncino.

Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza di Pietra Soccorso. Ancora in via di accertamento le cause del rogo. Nessun ferito.