Finale premia il luogotenente dei carabinieri Zucca: "Per la sua professionalità sempre a difesa della giustizia e degli ultimi"

La sua presenza sul territorio finalese è ormai divenuta negli anni simbolo non solo della divisa che indossa con professionalità e umanità, ma anche di giustizia nel senso più nobile del termine, ricevendo frequenti attestati di stima da parte di tutta la cittadinanza.

Stamani, presso la Sala Consiliare, anche l'Amministrazione cittadina ha voluto rendere merito all'impegno del Luogotenente Angelo Pio Zucca, Comandante Stazione di Finale Ligure, con una targa consegnatagli dal sindaco Ugo Frascherelli, alla presenza del colonnello Sergio Pizziconi, comandante della Compagnia di Albenga a cui il finalese fa riferimento.

"Immagino nessuno si stupisca di questo riconoscimento, deciso in maniera trasversale - commenta il primo cittadino finalese - è una persona giusta sempre in grado di esprimere vicinanza alla comunità, nel rispetto del suo ruolo, diventando nel corso dei tanti anni da cui si trova a Finale, una costante e instancabile presenza sul territorio con una grande professionalità dimostrata in ogni frangente sempre a difesa della giustizia e degli ultimi".