Luminarie natalizie sottotono? Ad Alassio gli alassini reagiscono: "Tutti sotto al Municipio con un lumino"

Imprescindibili compagne delle festività natalizie, le luminarie di cui si arricchiscono tra dicembre e gennaio le nostre città finiscono per essere spesso al centro del dibattito quotidiano.

Sta succedendo ad Alassio, dove l'addobbo proposto in questo Natale 2021 per le vie cittadine sta lasciando parecchio a desiderare alassini e turisti, che nel loro soggiorno in riviera in questo periodo dell'anno, oltre alle belle giornate, cercano anche di ritrovare quell'atmosfera vitale e gioiosa a cui le luci contribuiscono e non poco.

Ebbene, gli alassini hanno deciso di reagire lanciando l'idea, lanciata dalla pagina Facebook sarcastica "Alassiowood", di ritrovarsi mercoledì 23 dicembre, a partire dalle 17, sotto al palazzo municipale dove, muniti di lumini, potranno dimostrare tutta la loro delusione "per la prematura scomparsa delle Luminarie Natalizie" schierandosi, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, coreograficamente in formazione ad albero di Natale.

Anche il consiglio comunale ieri ha affrontato l'argomento, col vicesindaco Galtieri a spiegare come l'appalto quest'anno sia andato a una ditta genovese che purtroppo si sarebbe trovata, a causa della pandemia, sotto organico.

"Stanno cercando di recuperare e insieme stiamo cercando altre soluzioni per completare le luminarie e rendere la città all'altezza delle aspettative" ha detto nell'assise alassina Galtieri. Al momento, però, il "cordoglio" per questo avvicinamento al Natale decisamente sottotono è inevitabile.