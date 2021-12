"Scuola di legalità" ad Alassio: i carabinieri incontrano gli studenti delle "Ollandini"

In un clima caloroso e accogliente, questa mattina gli alunni delle scuole medie "Ollandini" (classi terze, sezioni A e B) con i rispettivi insegnanti di musica, storia e italiano, nella sede provvisoria dell’Istituto Don Bosco, hanno incontrato i carabinieri della Compagnia di Alassio.

Fuori da ogni schema protocollare, mantenendo sempre fede allo spirito che quotidianamente anima la loro missione, sempre in mezzo ai cittadini, i carabinieri si sono calati in mezzo ai banchi, al fianco degli alunni, con i quali è nato un simpatico e costruttivo confronto sul tema della legalità.

Sono stati affrontati, usando un linguaggio didascalico e semplice, variegati temi come l'educazione civica e il rispetto delle regole che devono animare ogni azione e comportamento. Soprattutto in questo particolare momento, laddove il quotidiano rispetto delle regole anti-contagio (obbligo di mascherina, green pass, distanziamento sociale e il rispetto della quarantena) devono connotare la rigorosa osservanza di questi specifici obblighi.

Non sono mancati i richiami ad alcuni fatti di cronaca relativi al fenomeno del bullismo, i dovuti suggerimenti e consigli su cosa fare e come comportarsi qualora dovessero profilarsi situazioni problematiche legate a comportamenti esagitati da parte di qualcuno.

In conclusione la curiosità di fare il carabiniere, le forme di reclutamento e i concorsi per diventare un militare. A suggello di questa giornata, dove l'atmosfera natalizia arieggiava in tutti gli ambienti scolastici, la foto ricordo che testimonia il legame tra il mondo della scuola e l’Arma dei carabinieri.