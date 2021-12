Covid19, continua l'aumento dei ricoveri e dei decessi in Liguria: i nuovi casi sono 869

Sono 869 i nuovi positivi al Covid 19 riportati nell'odierno bollettino contenente i dati del flusso Alisa-Ministero a fronte di 6.540 tamponi molecolari analizzati (a cui aggiungere 16.732 test antigenici rapidi) con un tasso di positività al 13,29%.

Anche quest'oggi la provincia più colpita nel numero assoluto dei nuovi casi è stata quella di Imperia con 334 contagi, mentre nel savonese sono stati 137, 304 nel genovese e 88 nello spezzino, mentre 6 casi non sono riconducibili a persone residenti in Liguria.

Anche quest'oggi sono da segnalare diversi decessi, 7 in totale: la maggior parte, ben 5, si sono verificati all'ospedale di Sanremo e hanno riguardato un uomo di 86 anni e quattro donne di 89, 78, 93 e 53 anni; altri 2 decessi all'ospedale di Sestri Levante e sono quelli di un uomo di 88 anni e di una donna di 96 anni.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.924.747 (+6.540)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.421.932 (+16.732)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 135.784 (+869)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 10.827 (375)

Casi per provincia di residenza

Imperia 2.679 (+166)

Savona 1.945 (+62)

Genova 4.456 (+138)

La Spezia 1.276 (+17)

Residenti fuori regione o estero 132 (+5)

Altro o in fase di verifica 294 (-3)

Totale 10.782 (+375)

Ospedalizzati: 432 (+21); 31 (-1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 106 (+4); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 103 (+5); 9 (-) in terapia intensiva

San Martino - 45 (+1); 5 (-) in terapia intensiva

Galliera - 63 (+2); 4 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 9 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 57 (+7); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 33 (-); 2 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 16 (+2); 4 (-) in terapia intensiva

*22 non vaccinati, 9 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 8.076 (+256)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 120.469 (+487)

Deceduti: 4.533 (+67)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.182 (+13)

Asl 2 - 1.224 (+63)

Asl 3 - 2.603 (+183)

Asl 4 - 599 (+18)

Asl 5 - 911 (+28)

Totale - 6.519 (+295)

Dati vaccinazioni 21/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.773.163

Somministrati: 2.719.715

Percentuale: 98%