Savona, rottura di una tubatura in via Nizza, chiuso il tratto tra corso Svizzera e via Cilea: traffico in tilt (FOTO e VIDEO)

"Attenzione! Chiusura via Nizza nel tratto compreso tra Corso Svizzera e via Cilea". A comunicarlo è la polizia locale di Savona considerata la rottura questa notte di una tubatura dell'acquedotto che ha causato anche un cedimento delle acque nere.

L'accesso al momento è consentito ai vari civici, alle proprietà laterali oltre alle attività commerciali. Il tratto non è transitabile all'altezza di Villa Zanelli (zona dove è avvenuto il crollo della sede stradale).

Sul posto sono al lavoro i tecnici di Iren e del Consorzio Depurazione Acque. In questo momento l'acqua è chiusa sia per due condomini che per la vicina caserma dei vigili del fuoco.

"Si auspica che entro stanotte riescano a riaprire il tratto, la speranza è quella" ha dichiarato il comandante della polizia locale Igor Aloi.

Sul posto gli agenti in via Nizza, per chi si dirige in direzione Vado, stanno deviando il traffico in via Cilea, in direzione Savona nella rotonda di corso Svizzera per raggiungere il centro verso sempre l'arteria di via Stalingrado.

Un ulteriore problema quindi che si va ad aggiungere alle già evidenti criticità che si sono venute a creare negli ultimi mesi a causa dei lavori per la riqualificazione del fronte mare di ponente che sta prevedendo per i primi due lotti la creazione della pista ciclabile.