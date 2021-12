Savona, rottura tubo acquedotto in via Nizza: dopo una giornata di 'passione' riaperta la strada

È pronto a riaprire, dopo essere stata asfaltata la strada, il tratto di via Nizza di fronte a Villa Zanelli tra via Cilea e corso Svizzera, che dalle prime ore di questa mattina è stato chiuso per via della rottura di una tubazione dell'acquedotto.

Hanno lavorato infatti senza sosta i tecnici di Iren e del Consorzio Depurazione Acque per cercare di ripristinare la problematica che ha messo di fatto in ginocchio la viabilità savonese.

La polizia locale invece da questa mattina ha deviato il traffico in via Cilea per chi voleva dirigersi verso Vado Ligure e dalla rotonda di corso Svizzera sempre in via Stalingrado, direzione centro città.

Si è però venuta a creare una vera e propria giornata di "passione" per gli automobilisti che hanno dovuto obbligatoriamente passare per l'unica arteria percorribile visto che via Nizza nella corsia non interessata dai lavori di ripristino era comunque bloccata dagli interventi per il restyling del fronte mare di ponente.