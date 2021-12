Finale accoglie la "Luce della Pace": da Betlemme per accendere tante fiammelle di speranza e buone azioni

Ha fatto tappa a Finale Ligure e da lì ha cominciato a illuminare le case dei finalesi e non solo, la "Luce della Pace", giunta nella cittadina rivierasca nella serata dello scorso sabato 18 dicembre, poco dopo le 22, a bordo di un treno trasportata dagli scout che tramandano questa vera e propria tradizione natalizia per il mondo cattolico.

Ma da dove nasce questa iniziativa dallo scopo benefico e non solo, pensata per portare con sé i valori dello scoutismo quali l'amore per il prossimo espresso nella "Buona Azione" quotidiana traducendosi quindi in valori civili, etici, morali accettati anche da chi non pensa di condividere una fede?

Dal XIV secolo nella Basilica della Natività di Betlemme arde perennemente una lampada alimentata dall'olio donato dalle nazioni del mondo. Alla vigilia del periodo natalizio da questa ne vengono accese molte, pronte a essere distribuite nel globo. Dal 1986, su iniziativa benefica della radio televisione austriaca "ORF" di Linz, è nata questa “Operazione Luce della Pace da Betlemme” con cui un bambino, giunto appositamente dall'Austria, accende un lume da portare in patria e distribuire.

L'iniziativa ha immediatamente trovato la collaborazione degli scout viennesi i quali, grazi ai colleghi del resto d'Europa, la trasportano in treno per farla arrivare in special modo nei luoghi di sofferenza, ai gruppi di emarginati, a coloro che non vedono speranza e futuro nelle vita.

La distribuzione è stata organizzata su spinta del gruppo Masci scout di Finale in collaborazione con la Parrocchia di San Giovanni Battista di Finalmarina per portare la luce nelle case e non solo dei finalesi che potranno a loro volta distribuirla: uno dei principi cardine di questa tradizione è, infatti, il non potersi arrogare il diritto di esserne l'unico gestore.