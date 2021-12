Concorso Pianistico "Città di Albenga", record di iscrizioni con partecipanti provenienti da tutto il mondo

Record di iscrizioni per la 34° edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Città di Albenga” – 11° Memorial “Maria Silvia Folco”. Sono ben 140 i pianisti e 70 i compositori che parteciperanno al Concorso che riconferma il suo straordinario successo nonostante il difficilissimo periodo che si sta attraversando a causa della pandemia.

I video dei partecipanti sono già pubblicati sul sito del concorso www.concorsopianisticoalbenga.it. Le iscrizioni provengono da ogni parte del mondo: Spagna, Germania, Francia, Romania, Ucraina, Kazakistan, Russia, Giappone, Cina, America sia per i pianisti e soprattutto per la sezione di composizione.

La giuria, composta da grandi nomi: Bruno Canino, Daniele Fredianelli e Marina Scalafiotti, ha avuto un difficilissimo compito dato l’altissimo livello dei musicisti in gara.

Ore e ore di selezioni attraverso un ascolto accurato dei video dei partecipanti ha portato la giuria a decretare già i primi risultati: vince la categoria Pulcini un piccolissimo di soli 4 anni: Alberto Cartuccia Cingolani di Macerata, con punti 98; per la Categoria A Antonio Pavan, un vero piccolo prodigio della tastiera che ha avuto il massimo con punti 100; per la categoria B abbiamo due primi premi con 95 punti a pari merito: Caterina Di Molfetta di Bergamo e la brasiliana Olivia Tèbaldi; la categoria C vede come vincitore assoluto Ester Ferrario di Bolzano; per la categoria D la giovane spagnola Patricia Matei, proveniente da Madrid, felicissima di poter venire in Italia; per le categorie E, F, G ed Eccellenza sono stati pubblicati i nomi dei finalisti che il 29 di Dicembre verranno ad Albenga per disputarsi i tanto ambiti premi delle loro categorie. Tra loro ci saranno giovani dalla Danimarca, da Vienna, dalla Francia e da tutta Italia isole comprese.

Isabella Vasile, direttore artistico del Concorso Pianistico, afferma: “Una soddisfazione bellissima poter vedere arrivare qui persone da così tanto lontano. Oggi stesso ho aiutato alcuni pianisti che arriveranno dall'estero ad organizzare il loro viaggio in massima sicurezza. Il fatto che, nonostante il periodo difficilissimo che stiamo vivendo, questi giovani pianisti abbiano tanta voglia di suonare e di venire qui ci dà tanta speranza per il futuro non solo del nostro concorso, ma della musica e dello studio del pianoforte. Ringrazio moltissimo Il sindaco Riccardo Tomatis e l'assessore Alberto Passino per aver creduto nel concorso e averne permesso la realizzazione, davvero vincente, di questo evento nonostante il difficile anno.”

Affermano il vicesindaco Alberto Passino e l’assessore agli Eventi Marta Gaia: “Le adesioni al concorso anche da paesi esteri, accresce sempre più il tenore internazionale del concorso, riprova della notorietà e della qualità dello stesso, oltre che della città di Albenga che lo ha visto nascere e crescere. Sono convinto che questa fase difficile passerà e i numeri per le future edizioni potranno solo che crescere vista la professionalità con cui l’evento viene portato avanti dalla direttrice artistica e da tutto lo staff dell’assessorato alla cultura ed eventi, che qui voglio ringraziare”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Sono molto felice che, nonostante le difficoltà legate al Covid, anche quest’anno il Concorso Pianistico abbia riscosso un tale successo. Arriveranno nella nostra città musicisti di altissimo livello da ogni parte del mondo e questa sarà un’ottima occasione di visibilità per Albenga che si riconferma punto di riferimento nel panorama artistico e culturale".

"Il Concorso Pianistico quest’anno inoltre porterà due giornate (28 e 29 dicembre) di musica, e sarà anticipato inoltre dal concerto di Veronica Rudian che si esibirà il prossimo 27 dicembre presso l'Auditorium San Carlo. Ringrazio Isabella Vasile che ha continuato a portare avanti con entusiasmo e dedizione il concorso pianistico che, anno dopo anno, continua a crescere - conclude - La nostra Amministrazione ha fatto una scelta importante e diversa dagli altri in questo periodo. Abbiamo scelto, con le dovute e necessarie accortezze legate al Covid, di non rinunciare totalmente agli eventi previsti nel periodo delle festività”.

I concerti e le audizioni animeranno la città nei giorni 28 e 29 dicembre, presso l'auditorium San Carlo di Palazzo Oddo.