Savona, giovedì 23 dicembre concerto natalizio nella chiesa di Sant’Andrea

Dopo due anni di restrizioni nei quali i giovani sono particolarmente stati sacrificati a causa dei diversi periodi di lockdown e della Dad, l’Associazione Pro Musica Antiqua è felicemente riuscita a ripartire e ad avviare preziose collaborazioni. Le fasce estreme della popolazione hanno forse più di altre sofferto le restrizioni legate al Covid, per cui a loro, in particolare, è stata dedicata la rassegna di concerti, che si è svolta in novembre e dicembre.

I progetti ri-attivati sono “Restart Giovani” e “Anziani: ben-essere in Liguria”, finanziati dal Fondo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in collaborazione con il distretto socio sanitario di Finale.

In tutto 4 concerti, ad ingresso gratuito. Domenica 21 novembre è stato realizzato con successo il primo appuntamento, protagonista il Pertini Brass Ensemble a Bardino Vecchio, in collaborazione con il comune di Tovo San Giacomo.

Il secondo appuntamento è stato sabato 27 novembre presso il Cinema-Teatro di Pietra Ligure alle ore 17.00 e sabato 4 dicembre ha toccato a Borghetto S. Spirito nella Sala Polivalente di Palazzo Elena Pietracaprina di piazza Libertà alle ore 17.00. Gli allievi del Liceo Musicale Pertini di Genova hanno eseguito brani di Purcell, Bach, Scarlatti ed altri.

La rassegna si concluderà con un concerto natalizio degli allievi giovedì 23 dicembre alle ore 17.00 presso la chiesa di Sant’Andrea, piazza dei Consoli a Savona.

Da 2016 l’Associazione Pro Musica Antiqua di Savona organizza, oltre le sue attività concertistiche e lezioni-concerto per le scuole, concerti per gli allievi del Liceo Musicale Pertini di Genova al fine che possano mettere in pratica il loro talento davanti a un pubblico.

Con i concerti Pro Musica Antiqua cerca di valorizzare e divulgare il nostro grande patrimonio culturale, storico, musicale ed artistico; di coinvolgere i giovani musicisti dei Licei musicali nella programmazione dei concerti sul territorio e di stimolare lo scambio intergenerazionale che può favorire la salute, il benessere e la socializzazione delle persone anziane.