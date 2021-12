Spotorno, le feste natalizie sono dedicate ai bambini: dal 22 dicembre torna "Culture d'Inverno"

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Spotorno, in occasione delle festività natalizie 2021-2022, propone una serie di iniziative dedicate ai residenti ed ai turisti che saranno presenti sul nostro territorio.

"E’ tradizione consolidata, durante il periodo delle festività di Natale organizzare alcune manifestazioni ed iniziative con lo scopo di mantenere vive le tradizioni locali e di offrire ad un pubblico di ogni fascia di età, con un’attenzione particolare all’infanzia, intrattenimenti con finalità non solo ricreative, ma anche di promozione socio/culturale - spiega l'assessore Gianluca Giudice - Le proposte saranno così declinate alla scrittura, alla letteratura, alla musica e ai bambini".

Ecco quindi al via la rassegna “Culture d’inverno”, con spettacoli, letture e laboratori per bambini. Nello specifico sarà dato spazio a Dante Alighieri di cui, nell’anno in corso, ricorrono 700 anni dalla sua morte.

Prenderà inoltre corpo la nuova edizione del “Bibliotè”, rassegna consolidata da ormai 10 anni (primo appuntamento è stato il 29 novembre 2011) che richiama la consuetudine inglese del tè pomeridiano e promuove la cultura attraverso la presentazione di libri in cui l’autore si incontra con il pubblico.

Infine verranno proposti due appuntamenti squisitamente rivolti al mondo dell’infanzia, che, in questo periodo di emergenza sanitaria, è stato particolarmente penalizzato.

Si comincerà il 22 dicembre alle ore 16 presso la Sala Palace con “Bibliote'”, dove lo scrittore Enzo Marciante presenterà il libro "Dante all'Inferno...a fumetti".

L'autore nel suo volume affronta la genesi della Divina Commedia e il faticoso attraversamento dell’Inferno, del Regno dei Dannati… soprattutto del Regno quasi incontrastato dei Diavoli. Diavoli che, accortisi che un Vivente si accinge a violare il “loro” esclusivo territorio, decidono di monitorare l’intruso dall’inizio alla fine del viaggio: lo scopo è verificare cosa verrà scritto su di loro, per eventualmente intervenire a censurarne il resoconto!

Marciante, nei suoi fumetti usa un linguaggio attuale, modernissimo, a commento rigoroso ed esplicativo dei significati delle terzine dantesche risalenti a 700 anni fa, fedelmente riportate però a corredo di ogni episodio trattato. Nelle intenzioni dell’autore è evidente il tentativo, sfruttando con maestria la prodigiosa immediatezza del linguaggio del fumetto, di rendere intrigante, comprensibile ed apprezzabile la melodiosa poetica del Sommo, soprattutto a chi non ne ha avuto molta dimestichezza in precedenza.

Seguirà lunedì 27 dicembre "Peter Pan", spettacolo per bambini con pupazzi animati a vista a cura del Teatro dell'Erba Matta, ore 16.30 presso la Sala Palace di Spotorno. Verrà raccontata la storia di Peter Pan seguendo fedelmente il testo scritto dall'autore J.M. Barrie. L'adattamento è realizzato con pupazzi in un ambiente geometrico, formato da tanti parallelepipedi che si spostano, si aprono, si chiudono in ogni senso. Lo spettacolo è una serie di immagini, che si susseguono, accompagnate da un costante tessuto sonoro dove i paesaggi, come in un film degli anni ‘30, si modificano. In questi colori chiari, grigi, seppia, marroni della scenografia si scopre, con pochi tratti essenziali, l'ambiente di Londra e dell'isola che non c'è. Lo spettacolo adatto ad un pubblico di famiglie è consigliato dai 4 ai 10 anni.

A chiudere l'anno, il 30 dicembre sempre presso la Sala Palace ma alle ore 17, “Ispirami l'anima” - Dante nelle canzoni, l'influenza di Dante nella canzone e nel rock (a cura di Ferdinando Molteni ed Elena Buttiero)

Il primo appuntamento dell'anno nuovo sarà il 4 gennaio col laboratorio per bambini dei “Jumpin'Jack flash”, con Daniele Debernardi e a cura del Teatro dell'Erba Matta, presso il Teatro Castello (Parrocchia) alle 16.30.

Il 5 gennaio tornerà “Bibliote'” con la scrittrice Cristina Rava a presentare il libro "Il pozzo della discordia" alla Casa del Turismo a partire dalle 16.

A chiudere gli appuntamenti il 7 gennaio “Non sembrava imagine che tace”, Dante in un concerto a quattro mani e film muto a cura di Elena Buttiero e Anita Frumento (Sala Palace, ore 17).

Tutti gli eventi, gratuiti, saranno promossi nel rispetto della normativa anticovid. Gli appuntamenti, si ricorda, sono tutti ad ingresso libero, con prenotazione al numero 347.2292495. Per accedere agli eventi è necessaria la certificazione Green Pass rafforzato sopra i 12 anni.