Alassio, consiglio comunale, encomio solenne alla Protezione Civile per l’impegno in prima linea durante la pandemia

Seduta del Consiglio Comunale ieri, lunedì 20 dicembre, presso il comune di Alassio con esordio dedicato all’encomio solenne ai volontari della Protezione Civile e al loro coordinatore Cesare Caviglia.

L’assessora alle Politiche Sociale dà lettura delle motivazioni: "Ho il piacere di conferirvi l'encomio solenne per la collaborazione, la dedizione e l'impegno profusi nelle attività di protezione civile che vi ha visto sempre in prima linea in tutte le emergenze. Ho particolarmente e orgogliosamente apprezzato il vostro operato in tutte le situazioni di difficoltà, ma oggi voglio ringraziarvi in modo particolare per tutto ciò che avete fatto per la nostra comunità e per il grande sostegno e conforto che avete dato all'amministrazione tutta nell'affrontare la pandemia da covid-19 che ci ha visto comune capofila della Regione Liguria nell'affrontare l'emergenza sanitaria”.

“Il vostro è sempre stato un impegno costante, serio, ammirevole, disinteressato, che non ha mai badato a orari e che vi ha visto sempre in campo a fianco di chi era in difficoltà. Il vostro operato è forte espressione di spirito di sacrificio, di elevato senso civico di appartenenza alla comunità, di vicinanza e collaborazione con le istituzioni, elevati valori di cui voi ne rappresentate eloquente esempio”.

“Per questo ho reputato insieme a tutta l'amministrazione comunale di dover premiare solennemente ciò che avete fatto: la pergamena è solo un simbolo di una gratitudine che non avrà mai fine perchè la tensione di quei momenti, la frenesia di quel lavoro incessante, gli sguardi, le chiamate e le sensazioni che insieme abbiamo vissuto non possono essere riassunte in poche righe”.

“A tutti voli la riconoscenza doverosa e pubblica dell'Amministrazione Comunale che senza il vostro aiuto vitale non avrebbe in nessun modo potuto fronteggiare da sola un evento di così grande gravità. Quando in futuro ci volteremo guardando a questo difficile momento vi ricorderemo come esempio virtuoso di professionalità e moralità".

Dopo l’encomio solenne ai volontari, arrivano le congratulazioni dei consiglieri all’assessora Giannotta, a cui si è unito il sindaco, tornato al lavoro in tempi record dopo l’infortunio di poche settimane fa, che ha affermato: “Mi unisco alle congratulazioni per la nomina nel Consiglio Provinciale di Franca Giannotta. Non ho mai ritenuto la provincia un ente inutile, anzi riforma sbagliata, lega la regione ai comuni, strade scuole ambiente, trasporti... cose fondamentali per la vita della provincia, auspico in una riforma che restituisca il ruolo che merita alle provincie. Auspico che a Giannotta vengano affidati incarichi importanti perché espressione di tutta la nostra città e non solo. Siamo certi che il suo impegno sarà continuo e forte così come fa da Assessore”.

In seguito poi alle manifestazioni di delusione per le luminarie della città, peraltro espresse da tanti cittadini che non si esimono da commenti ironici sui social, il vicesindaco Galtieri spiega: “Come da indicazioni di legge abbiamo provveduto alla rotazione nell'assegnazione degli appalti, anche per le luminarie invitando anche società esterne. Si è aggiudicata l'incarico una società esterna di Genova, una delle più grandi in Italia, che però si è trovata a far fronte a un dimezzamento del personale a causa del Covid. Stanno cercando di recuperare e insieme stiamo cercando altre soluzioni per completare le luminarie e rendere la città all'altezza delle aspettative”.

Si è accesa la scintilla in alcuni consiglieri al punto 5, riguardante il “programma degli incarichi di consulenza, di studio o ricerca a soggetti estranei all’Amministrazione ai sensi dell’art. 3 co. 55 della Legge 244/2007 per l'anno 2022/2024”. L’assessora Mordente ha spiegato che “la normativa prevede che l’affidamento, da parte degli enti locali, di incarichi mediante contratti di collaborazione autonoma, di natura occasionale o aventi carattere di collaborazione coordinata e continuativa, a persone fisiche estranee all’Amministrazione può avvenire con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, ovvero nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale”. Ha proseguito poi specificando che, per l’anno 2022, si è propensi alla nomina della figura di un destination manager (Luca Caputo) “per il coordinamento e l'integrazione fra le diverse azioni che l’Amministrazione comunale e gli operatoti turistici privati attuano per raggiungere gli obiettivi fissati nel vigente piano di riattivazione marketing post Covid dell’offerta turistica cittadina. Nel settore finanziario si potranno inoltre individuare un avvocato con specializzazione giuslavorista e un esperto in materia di contabilità del personale e contrattazione decentrata per l'assistenza per la risoluzione di problematiche complesse afferenti i procedimenti del personale e contenziosi del lavoro”.

Il consigliere Schivo: “Vedo che il destination manager è già stato individuato, le figure per l'aspetto finanziato questione ancora non definita. Mi incuriosisce la figura del DM. Il vicesindaco ci può fare esempio dell'attività in cui questa figura interviene.Mi chiedevo se la figura di un giuslavorista è una figura alla quale si ricorra con frequenza in enti come il nostro e se ci può spigare perché occorra questa figura”.

Segue un botta e risposta tra i vari consiglieri e il vicesindaco che afferma: “Il Comune di Alassio si è dotato di un piano di marketing per il rilancio turistico dopo l'emergenza sanitaria ed ora lo stiamo seguendo. E' lo stesso piano che prevede la figura di un professionista che possa creare in collaborazione con le categorie cittadine nuovi prodotti turistici, creando un metodo di lavoro. Con le categorie ci sono stati confronti. La figura del manager esula da discussioni politiche e finalizza gli interventi anche individuando le priorità”.

“Anticipato da Schivo – interviene Casella - Io il dubbio ce l'ho ancora. Ho ottimi feedback di questo professionista, ma c'è un rischio di confusione nella sua spiegazione. Serve la professionalità, poi però è il vicesindaco che è anche assessore al turismo a doversi prendere la responsabilità di attuare il piano di Ejarque. Vorremmo vedere più chiaramente la linea turistica di questa Amministrazione. Apprezzo comunque il continuo confronto con tutte le categorie. Non vorrei che a furia di condividere non si capisca più la direzione della bussola”. Mordente spiega: “Questo è un piano, non è detto che poi si debba ricorrere alle professionalità indicate. Le figure finanziarie non hanno un nome indicato per questa ragione”, mentre Macheda specifica: “La collega Mordente ha già in parte risposto. In effetti negli ultimi anni si è reso necessario ricorrere a queste figure. Ma al momento la figura del giuslavorista non è necessaria. Assistiamo a iperspecializzazione del settore e la materia è sempre più complessa”.

“Effettivamente l'indirizzo non è ancora chiaro per qualcuno – si inserisce Galtieri -. Siamo partiti con il Prof. Pini. Con il primo tratto di percorso abbiamo acquisito una serie di informazioni e analisi che è stato stravolto a causa del Covid. Ripreso in mano il discorso abbiamo ritenuto di rivolgerci ad un nuovo professionista per il post Covid. Ci siamo dotati di un nuovo progetto e abbiamo iniziato a seguirlo. Lo stesso piano prevedeva un esecutore del progetto, un professionista. Obbiettivo finale tornare ad un'azienda speciale come si faceva negli anni 70. Il turismo si staccherà dalla parte politica per essere restituito agli imprenditori come è giusto che sia. Senza essere vincolato ai cambi di rotta del succedersi delle amministrazioni. Il mio sogno è un'Azienda speciale turistica che possa governarsi, che abbatta scontri e divergenze maturate a causa delle commistioni politiche. Io credo di riuscire entro la fine del mandato ad avere un'azienda speciale che gestisca le risorse, decida i prodotti turistici e li porti avanti”.

In parziale accordo Canepa: “Il giuslavorista mi trova d'accordo. Occorre dirimere pratiche antipatiche che devono essere gestite da esperti del sistema. Non sono d'accordo sulla figura del manager turistico. Le parole del vicesindaco mi lasciano allibito, viene snaturata l'attività politica dell'assessore al Turismo e dei dirigenti del settore. Avete cambiato tre persone e non mi sembra che ci siano grandi idee e novità. Ricordo poi che comunque tutto questo viene finanziato dall'imposta di soggiorno che lei ha sempre osteggiato”.

Quel ruolo per me spetta a lei – chiosa Casella - non a un manager. Ho capito che è un ruolo diverso da quello dei precedenti professionisti. Non sono convinto che sia necessario. Non mi attacco ai costi, peraltro non esorbitanti, ma alla sua necessità, anche rispetto a tanti tecnici comunali che potrebbero fare le stesse cose”.

“Non scappo dalle responsabilità e i confronti con le categorie sono state fatti – giustifica Galtieri - L'indirizzo da subito è stato definito. Vorrei un metodo di lavoro il più sereno e meno inquinato possibile. Per me questo è un assessorato alle politiche turistiche e non è mai stato agli eventi e alle manifestazioni. Siamo sotto organico e non riesce a stare dietro a tutto”.

Risposte utili e ringrazio – chiude Schivo -. Sono convinto che la materia ‘turismo’ per la rilevanza per il nostro Paese, vada trattata come un'industria. Ho però chiesto un esempio pratico dei compiti del Destination Manager. Come si fa a sostenere che vada a limare divergenze ideologiche tra le parti? credo che sia un po' come alzare la bandiera bianca della politica. Ma se non fa questo la politica cosa fa?”. La proposta passa ed è immediatamente esecutiva con 12 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti

Nell’ambito della seduta consiliare passano una mozione e un’interpellanza. La mozione è presentata dai gruppi consiliari Alassio 365, Alassio Volta Pagina e Semplicemente Alassini avente ad oggetto "l’impegno per il mantenimento della stazione ferroviaria ad Alassio", mentre l’interpellanza è presentata dal gruppo consiliare Semplicemente Alassini avente ad oggetto “gli interventi atti a prevenire il rischio di infestazione di animali”.