"Metà", prima e durante il Covid: dal personale del pronto soccorso di Savona un messaggio per riappropriarsi della "normalità"

Riappropriarsi della propria vita tornando a vivere senza scafandri, mascherine e la paura a loro volta di contagiarsi dopo due anni in prima linea a lottare contro una pandemia che nessuno mai si sarebbe aspettato.

Il personale del pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona fotografato con una parte del viso "libero" e con i classici abiti che si indossavano prima del Covid e l'altra invece completamente coperti la visiera, la Fpp2 e il camice protettivo azzurro, vuole infatti lanciare un messaggio importante con la campagna social "Metà".

Dopo 22 mesi fatti di doppi turni estenuanti la fatica si sta facendo sentire, per non parlare di chi è stato contagiato dal virus.

In un momento nel quale la situazione sta nuovamente degenerando con gli ospedali del savonese in netta difficoltà, arriva forte il grido d'allarme per vaccinarsi andando incontro anche a chi sta curando il Coronavirus sul campo.