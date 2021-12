La Croce Bianca di Savona si apre al Servizio Civile: 10 posti disponibili nel progetto "Accanto a te"

Riparte il Servizio Civile Universale cui possono fare domanda i ragazzi tra i 18 e 28 anni, entro il 26 gennaio 2022. A Savona, sono disponibili 10 posti presso la P.A. Croce Bianca dove sarà possibile donare il proprio tempo per cause sociali e per aiutare il prossimo.

Il progetto, denominato “Accanto a te”, è contenuto all’interno del programma “Volontari per il soccorso e il trasporto sanitario in Liguria. Testimoni e promotori di una cultura della salute e della sicurezza”.

Grazie a questa opportunità si possono fare esperienze formative sia pratiche che teoriche nella Pubblica Assistenza savonese lungo 12 mesi e per 25 ore alla settimana (5 ore al giorno circa). Per l’attività è previsto, inoltre, un piccolo contributo in denaro del valore di 444 euro mensili.

Il progetto è finalizzato alla tutela della salute delle persone, alla prevenzione e all’informazione sanitaria e ambientale, nonché al rafforzamento del ruolo dei giovani nella creazione di una società più coesa e solidale.

L’iniziativa persegue un duplice obiettivo fondamentale: rendere le associazioni sul territorio capaci di poter rispondere ancora più efficacemente e tempestivamente alla crescente e sempre più diversificata domanda di servizi, con particolare riferimento ai trasporti assistiti e ai soccorsi in emergenza, e rafforzare il ruolo delle associate, in particolare dei volontari più giovani, quali punti di riferimento nelle comunità locali per la formazione e l’informazione in materia di salute e sicurezza delle persone e del territorio.

QUALI ATTIVITA’ SI SVOLGERANNO

I giovani che vorranno partecipare al Servizio Civile Universale, nel dettaglio, si occuperanno di assicurare la salute, il benessere e il sostegno all’inclusione sociale delle persone anziane dell’Asl2 ligure, con particolare riferimento a over 65 e over 74 che vivono in solitudine e/o in aree più svantaggiate nell’accesso ai servizi sanitari; di contrastare le solitudini involontarie e prevenire l’isolamento sociale della popolazione anziana garantendo servizi di trasporto in sicurezza da e per strutture ospedaliere e presidi sanitari; di garantire più risposte a domicilio per gli anziani e il loro contesto familiare (ad esempio attraverso la consegna di alimentari e farmaci, in risposta ai nuovi bisogni emersi a seguito dell’emergenza Covid-19).

Ancora, si occuperanno di intercettare in maniera preventiva situazioni di rischio e di bisogno primario; di valorizzare il lavoro di rete tra le sedi Anpas e altri soggetti del sistema di soccorso e condividere le buone pratiche territoriali sviluppate prima e durante l’emergenza Covid; di favorire la condivisione delle conoscenze fra associazioni del territorio, con particolare riferimento alle esperienze di Soccorso e Protezione Civile e al ruolo del Servizio Civile Universale in tali attività e servizi; di promuovere una cultura della salute e della prevenzione, in particolare tra i giovani e nelle scuole, con riferimento alla diffusione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso.

QUALI SONO LE CONDIZIONI DI OGNI PARTECIPANTE

Gli operatori volontari in Servizio Civile Universale prenderanno servizio ogni giorno, presso la P.A. Croce Bianca di Savona, indossando gli indumenti di servizio, che costituiscono la divisa sociale e al tempo stesso dpi di base comuni a tutte le tipologie di attività, e appuntando il cartellino di riconoscimento. Riceveranno quindi dal personale preposto della sede di servizio le indicazioni relative al servizio cui sono assegnati nell’ambito del loro turno. Nell’ambito del turno (in media cinque ore) gli operatori volontari opereranno accanto a personale esperto dell’ente (volontario o eventualmente dipendente), e unitamente alla gestione e realizzazione dei servizi dovranno prendersi cura anche degli aspetti organizzativi preliminari.

COME INVIARE LA DOMANDA

Possono presentare la domanda di Servizio Civile tutti coloro che siano nelle seguenti situazioni: essere maggiorenne, non aver compiuto il 29° anno di età, essere cittadino italiano oppure di altro Stato membro dell’UE, essere cittadino non comunitario regolarmente soggiornante, non aver riportato condanna, non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo.

Possono inoltre presentare la domanda i giovani che nel corso del 2020/2021 a causa degli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno interrotto il servizio volontariamente; hanno interrotto il Servizio Civile nazionale o universale a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi; hanno già svolto il “servizio civile regionale”. Possono ancora presentare la domanda di Servizio Civile le operatrici volontarie ammesse al Servizio Civile in occasione di precedenti selezioni e successivamente poste in astensione per gravidanza o maternità, che non hanno completato i 6 mesi di servizio, al netto di astensione, purché in possesso dei requisiti di cui all’art 2 del bando.

Non possono presentare la domanda gli appartenenti ai corpi armati e alle forze di polizia e coloro che abbiano volontariamente interrotto il Servizio Civile prima de termine previsto del progetto.

Per compilare la domanda di partecipazione (che deve essere inviata entro il 26 gennaio 2022) e accedere al bando completo visitare il seguente link.

Infine, i calendari dei colloqui di selezione relativi a tutte le sedi dei progetti liguri saranno resi pubblici sull’home page del sito di Anpas Nazionale (www.anpas.org) e di Anpas Liguria almeno 10 giorni prima del loro inizio.