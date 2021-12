La Lega Savona dona giocattoli alla Pediatria dell'ospedale San Paolo (FOTO)

Anche quest'anno in occasione del Natale la Lega ha dimostrato la sua vicinanza ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale San Paolo di Savona.

Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Maurizio Scaramuzza e il consigliere Andrea Frigerio hanno consegnato al dottor Alberto Gaiero, primario di Pediatria, numerosi pacchi contenenti giocattoli. I doni sono stati raccolti dai militanti Lega di Savona, che nelle ultime settimane hanno promosso questa iniziativa rivolta a tutta la cittadinanza.

"Una bellissima e lodevole iniziativa che ha visto una straordinaria risposta da parte dei cittadini, non solo di Savona ma di tutta la provincia - ha commentato l'onorevole Sara Foscolo - Ho aderito con grande entusiasmo e sono molto soddisfatta del successo della raccolta di giocattoli organizzata e promossa dalla sezione di Savona della Lega, che ancora una volta conferma il proprio impegno per il territorio e nel sociale. Un enorme grazie ai militanti della Lega di Savona e a tutti coloro che hanno partecipato per rendere migliore, anche con piccoli gesti, le festività natalizie dei bambini del reparto di Pediatria dell'Ospedale San Paolo".

“Un ringraziamento a militanti,simpatizzanti e cittadini – afferma il commissario della Lega di Savona Dario Ghezzi - raccogliendo il nostro appello con la loro sensibilità ci hanno dato la possibilità di testimoniare concretamente un impegno sociale che per il secondo anno consecutivo ci onoriamo di assolvere e che vogliamo mantenere anche per i prossimi anni".

"Regalare un sorriso è quanto di più bello si possa fare. Con questo piccolo gesto speriamo di rendere felici tanti bambini e le loro famiglie, ognuno impegnato nella propria lotta personale, ma mai solo. Ci auguriamo di averlo dimostrato anche quest'anno. Ringraziamo il dottor Gaiero, tutti i medici e gli infermieri del San Paolo per il lavoro svolto ogni giorno" concludono i consiglieri Maurizio Scaramuzza e Andrea Frigerio.