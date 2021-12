Sorpresa sotto l'albero per la Croce Bianca di Finale: maxi donazione da un cittadino finalese

Ci sarà un dono tanto inatteso quanto gradito sotto l'albero della Croce Bianca di Finalmarina per festeggiare questo ennesimo Natale dove la pandemia sta ancora mettendo a dura prova volontari e mezzi.

A lasciare senza parole dalla commozione e dalla riconoscenza i militi un assegno da 20mila euro che un finalese, anzi un varigottese doc come il signor Romano Arnaldi, classe 1930, ha voluto "staccare" in favore della pubblica assistenza come regalo e segno di riconoscenza per l'imprescindibile funzione svolta dall'ente sul territorio.

Un gesto benefico che, per chi conosce la storia del signor Romano, non lascia del tutto sorpresi: già in passato si era infatti reso protagonista di gesti simili in favore di alcune entità del finalese, come ad esempio l'asilo di Varigotti.

"Vorrei essere di buon esempio per una società più generosa e meno, come si dice dei genovesi, 'col braccino corto': nella mia vita ho visto la guerra dopo essere cresciuto con una madre rimasta vedova di sette figli piccoli, ho costruito una mia attività e ora che ne ho la possibilità mi sento di fare qualcosa per gli altri così facendo" ci spiega con una grande serenità e forza d'animo il signor Romano.

A ritirare l'assegno simbolico sono stati la presidente Alessandra Tabò e il suo vice Giacomo Oliveri, che Romano ha voluto salutare con pochi versi in rima: "Se il mondo più umano sarà, un domani di sicuro migliorerà e sarà un bene per tutta la nostra società".