Corruzione e favori in Questura e Prefettura, condanne esemplari per i funzionari Santonastaso e Della Vecchia e per l'ispettore Tesio

Dieci anni e tre mesi per l'ex ispettore di polizia Roberto Tesio, otto anni e undici mesi per l'ex vice Prefetto e allora commissario straordinario del comune di Borghetto Andrea Santonastaso e 7 anni per l'ex direttore amministrativo contabile Carlo Della Vecchia.

Queste le pesanti condanne del Collegio del Tribunale di Savona presieduto dal presidente il giudice Marco Canepa insieme a Caterina Lungaro e Matteo Pistone che dopo essersi riuniti in una camera di consiglio durata più di nove ore hanno letto la sentenza in merito all'inchiesta della squadra mobile di Savona sul presunto sistema di “favori” in cambio di vantaggi economici che aveva visto coinvolti i due funzionari della Prefettura (che erano stati arrestati nel febbraio 2017) Santonastaso, Della Vecchia, Tesio e altre 13 persone.

L’indagine della Procura, coordinata dal pm Chiara Venturi, aveva visto venire alla luce un presunto sistema di “favori” in cambio di vantaggi economici nel quale erano coinvolti una serie di soggetti ai quali venivano contestati a vario titolo oltre alla corruzione, le ipotesi di reato di rivelazione di segreti d’ufficio, peculato, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, esercizio abusivo della professione medica e favoreggiamento della prostituzione.

Per Tesio, Santonastaso e Della Vecchia è stata disposta l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità in perpetuo a contrattare con la pubblica amministrazione. Le accuse di corruzione e concussione solo state confermate e solo per alcune contestazioni sono state riqualificate in traffico di influenze illecite.

Condannato a quattro anni Ech Cherki Laouini (interdetto per 5 anni dai pubblici uffici, è stata disposta inoltre l’espulsione dallo Stato), due anni e nove mesi invece per Antonjel Dibra, due anni e due mesi per Alessandro Rizzo e Marouane Medkour, sei mesi per Ornela Dibra (assolti dall’accusa di corruzione). Assolti Graziella Di Salvo, Paolo Defilippi, Sebastiano Gangi, Emidio Cioffi e Michela Nassano.

Entro 90 giorni verranno depositate le motivazioni della sentenza.