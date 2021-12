E' mancato "Nino" Federico, noto pizzaiolo ed ex calciatore di parecchie squadre valbormidesi

La Val Bormida è in lutto per l'improvvisa scomparsa all'età di 60 anni di Federico “Nino” Dionigi. Persona disponibile e affidabile, era molto conosciuto per la sua attività di pizzaiolo. La famiglia originaria della zona di Crotone, aveva raggiunto la valle negli anni del boom economico.

Tanti i locali gestisti in diverse località: Cengio (pizzeria “Dalla Ninna”), Saliceto e Pallare. Ma non solo. A Millesimo con la sua pizzeria è stato per diversi anni un vero punto di riferimento per giovani e famiglie. Uno dei primi ristoratori ad effettuare le consegne a domicilio.

Grande appassionato di calcio, nonché ex calciatore (e allenatore), aveva indossato le maglie di numerose compagine valbormidesi come Cengio, Millesimo, Altarese e Cameranese.

"L'Asd Millesimo Calcio - si legge su Facebook - piange un suo grande ex giocatore e allenatore. Abbiamo appreso con grande tristezza la notizia relativa alla scomparsa improvvisa di Federico "Nino" Dionigi. Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia. Ciao Nino e grazie per le pagine che hai scritto nella nostra società e nel calcio valbormidese tutto".