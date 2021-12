Liste d'attesa troppo lunghe, genitori con figli disabili scrivono al Papa e ai ministri

Sognavano un Natale diverso, con il regalo più atteso da anni da scartare sotto l'albero. E, invece, rischiano di dover attendere ancora. I genitori dei bambini disabili genovesi e liguri inseriti nelle lunghe liste di attesa (circa 1.200 a Genova e un altro migliaio nelle altre province) per ricevere una terapia riabilitativa riconosciuta nei livelli essenziali di assistenza, però, non demordono. E, se da un lato proseguono i confronti con la Regione e i tentativi di sensibilizzare anche il Comune, dall'altro scrivono a papa Francesco e ai ministri ritenuti competenti per denunciare la loro situazione non più sostenibile.

Dopo la protesta di piazza organizzata lo scorso 26 ottobre, il percorso per giungere a una rapida soluzione sembrava aver imboccato la strada giusta , con l'impegno della Regione a investire in tempi brevi due milioni, nell'ambito del piano "Restart" per recuperare le prestazioni sanitarie ordinarie rimaste in arretrato a causa della pandemia covid, che avrebbero garantito la presa in carico entro il primo trimestre del 2022 di circa 300 bambini, mentre altri 100 sarebbero stati gestiti direttamente dalla sanità pubblica, grazie a 13 nuove assunzioni della Asl 3 genovese. In questo modo, le liste d'attesa a Genova si sarebbero ridotte di circa un terzo. Altre risorse preziose sarebbero arrivate dal Corerh, il coordinamento regionale enti riabilitazione handicap, pronto a lasciare alla Regione buona parte del credito disposto dal Tar sulla regressione sanitaria, fissato in circa 5,5 milioni, al lordo delle spese legali. "Ma, in realtà, non si è mosso quasi nulla- denuncia all'agenzia Dire, Marco Macrì, coordinatore delle famiglie in attesa delle terapie- le chiamate sono arrivate a pochissime persone e, anzi, con il covid che ha ripreso vigore, anche il piano 'Restart' della sanità ligure rischia di subire un nuovo arresto".

Inoltre, denuncia il genitore, sembra che Piazza De Ferrari voglia investire altrove le risorse "lasciate" dal Corerh, ad esempio nei servizi per la residenzialità. "Ma non si è mai visto che debitori graziati, decidano liberamente come utilizzare il credito lasciato, in barba alla volontà di chi ha fatto questo regalo", attacca Macrì. La speranza, ora, è rivolta alla seduta di bilancio del consiglio regionale, dove le minoranze hanno già annunciato la presentazione di emendamenti per sostenere la battaglia delle famiglie. Nel frattempo, però, Macrì non è rimasto con le mani in mano, ha preso carta e penna e ha scritto. Innanzitutto, a Papa Francesco: "Le chiediamo chiaramente di prendere una posizione in favore di bimbi che non possono urlare il loro sdegno, non possono essere curati con tempestività, vedendo prefigurare un danno irreversibile e spingendo loro verso i margini della società, che dovrebbe essere inclusiva e non escludente delle persone neurotipiche", è l'appello rivolto al Santo Padre.

Una seconda lettera è stata inviata anche ai ministri Roberto Speranza, Erika Stefani, Elena Bonetti e al sottosegretario, Pierpaolo Sileri, a cui Macrì rappresenta il suo "scoramento per non aver ricevuto risposte dalla politica territoriale, che è apparsa accogliente in una prima istanza, accettando la nostra richiesta di essere ascoltati, per poi procedere come se nulla fosse accaduto, venendo meno alle promesse e alle parole date".