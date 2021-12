Istituto "Falcone" di Loano, successo per i ragazzi del Grafico nel concorso “Veloci contro l'Ictus” e nel contest “Il lavoro al giorno d’oggi”

In questi giorni di festa ma anche difficili per il riacutizzarsi della crisi Covid, i ragazzi dell'Indirizzo Grafico del Falcone di Loano tengono il punto e si confermano tra le migliori realtà educative del ponente trionfando nei concorsi “Veloci contro l'Ictus” (organizzato dall'associazione ETS ODV per la Lolla all'Ictus “E.Tassinari – B. Grassi” in collaborazione col Provveditorato agli studi di Savona e il patrocinio di Asl2, Regione Liguria e Ordine dei Medici della Provincia di Savona) e nel contest “Il lavoro al giorno d’oggi” (curato da Camera del Lavoro territoriale / CGIL Savona).