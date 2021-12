I tanti servizi della vigilanza privata

I servizi di vigilanza privata sono particolarmente comodi, in tantissimi settori diversi. Chiaramente ad approfittarne in modo maggiore sono le imprese, per controllare punti vendita, parcheggi, ambiti produttivi e così via. Vi sono però situazioni in cui è molto utile contattare la vigilanza privata anche in altri casi, ad esempio per mantenere la sicurezza durante una festa o un evento, o anche per controllare il quartiere dai piccoli furti nel corso della giornata. Richiedere l’aiuto da parte della vigilanza privata è semplice, basta contattare un’azienda che sia specializzata in questo ambito.

Cosa fa la vigilanza privata

Gli ambiti di attività, a chi serve

Il classico addetto alla vigilanza privata è una guardia solitamente non armata, che si occupa di controllare l’attività all’interno di una specifica zona. A chiunque è capitato di vedere gli addetti che stazionano di fronte a un centro commerciale, o coloro che fanno attenzione a chi accede a un cantiere o a un sito produttivo. La vigilanza privata è però molto di più, perché gli ambiti entro cui questo tipo di attività si può effettuare sono molteplici e si muove sempre nell'esercizio dei servizi di “deterrenza e prevenzione” con la presenza di una o più guardie, o di videosorveglianza da remoto, pertanto, per queste motivazioni, funziona quindi anche per evitare che un fatto criminoso abbia luogo, distogliendo il potenziale criminale dal mettere in atto i propri piani. Vi sono poi aziende che si occupano anche di vigilanza tramite unità cinofile, per pattugliare alcune zone, per fare servizio d’ordine durante uno specifico evento, per controllare chi accede a una struttura. Tutto questo è ciò che effettivamente offre un’azienda dedita alla vigilanza privata.

La vigilanza privata e la sorveglianza

Sorvegliare la propria abitazione, anche per gli uffici

Un altro ambito all’interno del quale si muove la vigilanza privata è ben noto a chiunque: il portierato e la sorveglianza. È infatti possibile controllare l’accesso a una struttura attraverso l’impiego di personale preparato e specializzato; questo è particolarmente pratico per locali pubblici, esercizi commerciali, ma anche alberghi e strutture di vario genere. Non solo, la vigilanza privata si occupa anche di ispezionare e controllare abitazioni, aziende, immobili vari; questo mette al sicuro chi va in vacanza per un lungo periodo di tempo, o chi ha un ufficio o uno stabile in una zona in cui i furti e gli atti di vandalismo sono frequenti. In questi casi l’addetto non staziona di fronte all’edificio da controllare, ma presidia il territorio circostante, per valutare qualsiasi evento e prevenire gli atti criminosi.

Lavorare nella vigilanza privata

Una buona opportunità per il futuro, come si fa