Il materasso e la qualità del sonno

Capita a tutti a volte di alzarsi con la sensazione di non aver riposato al meglio, o anche di avvertire alcuni piccoli acciacchi proprio al mattino, dopo il sonno notturno. In alcuni casi questo tipo di situazione è da collegare al materasso, che andrebbe periodicamente sostituito. Forse non tutti lo sanno, ma il materasso su cui si riposa andrebbe sostituito ogni 7/10 anni, pena la sua minore capacità nel sostenere al meglio il corpo, oltre al fatto che nel corso degli anni questo supporto accumula polvere e detriti.

Scegliere il materasso giusto

Le caratteristiche, i materiali

Se ogni 7/10 anni è importante sostituire il materasso, è essenziale anche sceglierlo tra i migliori disponibili in commercio. Esistono oggi negozi dediti alla vendita materassi che propongono tutto ciò che serve per dormire al meglio, ovvero le proposte spaziano dai prodotti di ultima generazione, quali tra l'altro le reti a doghe e la biancheria da letto di alta qualità. Con un letto preparato al meglio si riposa meglio, ma si evitano anche piccoli acciacchi e dolori alla schiena e alle articolazioni. In passato nel nostro Paese il suggerimento che tutti ricevevano quando si trattava di scegliere il materasso era quello di prediligere supporti duri e che non assorbivano i movimenti del corpo. Negli ultimi 15 anni le cose sono molto cambiate, grazie a una nuova consapevolezza da parte di tutti, ma anche di nuovi materiali impiegati per la produzione dei materassi. Oggi si continuano ad utilizzare molle insacchettate o inscatolate e imbottiture in fibre naturali, insieme però a schiume in gomma, il lattice e in altri materiali che consentono di produrre materassi con qualsiasi grado di consistenza.

Qual è il materasso migliore

Meglio morbido o duro, un materasso perfetto

In realtà non esiste un materasso perfetto in assoluto, quello che può risultare comodo a chiunque. È meglio parlare di tipi di materasso, perché ognuno degli utilizzatori ha un peso differente, lo stesso dicasi per la conformazione del corpo e per la posizione che assume durante il sonno. Esistono in commercio materassi dal grado di consistenza dal più duro e rigido possibile fino al più soffice e morbido. Sta al singolo scegliere il materasso più adatto, quello che consente di riposare al meglio e di dormire sonni sereni, senza acciacchi al mattino. Nel caso in cui una coppia sia costituita da due soggetti con corporatura e abitudini molto diverse, allora è possibile che la scelta migliore consista nel preferire due materassi singoli, con caratteristiche diverse.

Non solo il materasso

Anche il cuscino ha le sue colpe, scegliere l’intero allestimento del letto