Copie de "L'Alassino" con foto avvio cantiere scuole "Ollandini" alle classi che hanno presenziato alla cerimonia di "posa del primo pannello"

"Ci sono immagini che fanno la storia di un Paese e di una città​. Credo che quella del taglio del nastro per l'avvio del cantiere del nuovo plesso scolastico Ollandini sia una di queste". Marco Melgrati, sindaco di Alassio, riflette davanti alla pagina dell'Alassino che immortala quel momento.

"Penso che tra qualche anno sarà bello rivedersi in quella foto, dire "io c'ero" perché la costruzione di una scuola è per una comunità un momento di gioia, festa, crescita, consapevolezza sociale. Per questa ragione stamani sono voluto andare nelle classi che hanno preso parte a quella cerimonia, oggi ospitate nel chiostro dell'Istituto Salesiano, accompagnato da Renato Bellia, che ha scattato le foto pubblicate su l'Alassino, per omaggiare gli alunni e le alunne presenti e in particolare la ragazza che ha tagliato il nastro, di una copia del mensile dell'AVA".

"Ad accoglierci con gli studenti e studentesse la dirigente scolastica Sabina Poggio e una rappresentanza del corpo insegnanti, anch'essi presenti nella toccante cerimonia di avvio lavori. Confido conserveranno il giornale per ritrovarlo tra i ricordi di gioventù per dire "il giorno che fu costruita quella scuola io c'ero, io ho firmato quel pannello, io ho preso parte ad un momento storico della mia città" conclude Melgrati.