Il sindaco Albenga Tomatis ospite a Radio Onda Ligure

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure 101 con "Sindaco in Onda", i primi cittadini del nostro territorio ospiti in studio, come sempre dalle 13 alle 14.

Oggi nello studio di Albenga ci sarà il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, che racconterà gli eventi principali del suo comune, con uno sguardo alle Feste in arrivo e farà un bilancio dell'anno che si avvia alla conclusione, il tutto intervallato dalle canzoni scelte dal primo cittadino.

La diretta si potrà ascoltare su tutte le frequenze in FM, ma anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app "Radio Onda Ligure 101" dall’Apple Store o dal Google Play Store.