Natale in musica e non solo a Calice Ligure: ecco tutti gli eventi in programma per le festività

Si animerà al ritmo delle cornamuse tutto il centro di Calice Ligure, nella giornata di giovedì 23 dicembre a partire dalle ore 17, per cominciare a festeggiare insieme le festività natalizie pronte a entrare nel vivo.

"Girovagando per Calice" è infatti il primo dei tre eventi proposti dall'Amministrazione comunale insieme a commercianti e associazioni del territorio, fino al prossimo 8 gennaio, per allietare queste settimane di festa.

Giochi, presepi, buon cibo e musica itinerante col "Cabit Duo" aspettano non solo i calicesi ma anche chiunque volessi addentrarsi nell'entroterra finalese per scoprire l'atmosfera natalizia.

Ma non finiscono, come detto, qui gli eventi previsti. Insieme all'associazione "Calice Città della Musica" ecco due concerti di "Note Festose": il primo domenica 26 dicembre dalle 20.45 nella chiesa parrocchiale di San Nicolò dal titolo "Christmas Song" con l'esibizione del coro Don Nicola Parodi di Pietra e la partecipazione di alcuni elementi del coro locale di San Nicolò diretti da Nicoletta Marconi e con Dorina Caronna come voce solista e Franco Giacosa all'organo.

Stesso luogo e stesso orario in cui, domenica 8 gennaio, si esibirà la "BRG Orchestra" della Società Filarmonica di Finalborgo diretta da Marco Bortoletti insieme al coro dell'Accademia diretto dal maestro Mattia Pelosi con la partecipazione del maestro Riccardo Pampararo alla chitarra e le voci di Greta Dressino e Paolo Bortolotti.