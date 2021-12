Savona, il presepe di gesso della Fondazione DelBuono nell’Oratorio di Sant’Ambrogio a Legino

Per la prima volta, una preziosa opera privata, viene esposta in pubblico. Da questo Natale, infatti, tutti potranno visitare il presepe di statuine in gesso riconducibili all’antica ditta Arte Barsanti di Bagni di Lucca e appartenente alla famiglia DelBuono. Il presepe sarà in mostra nell’Oratorio di Sant’Ambrogio a Legino.

Per l’occasione, la Natività e l’Adorazione dei Magi sono state ambientate in un tipico frantoio ligure. Una scelta di appartenenza territoriale che proseguirà anche in futuro: ogni anno, il presepe verrà ampliato per far emergere i luoghi storici di Legino, cui la famiglia DelBuono era molto legata.

L’esposizione del Presepe rientra nelle attività della Fondazione Iginio DelBuono & Figli, nata per volontà di Luigi DelBuono e che ha la sua sede operativa proprio a Legino. La realizzazione del presepe è stata affidata all’Architetto Ezio Chiarenza, cui si deve anche l’ideazione.

Il Natale 2021 arriva dopo un periodo drammatico, contraddistinto da una pandemia che ha segnato in maniera profonda il nostro modo di vivere e di convivere. Poter riprendere alcune consuetudini sociali, nel pieno rispetto delle regole e della prudenza, favorirà anche la ripresa del dialogo, in particolare tra i giovani e le persone anziane, le due generazioni che hanno sofferto maggiormente.

Il presepe sarà visitabile nei locali dell’Oratorio di Sant’Ambrogio a Legino (in via dell’Oratorio 3) messi gentilmente a disposizione dalla omonima Confraternita.

Questi gli orari e le giornate di apertura: dalle ore 16 alle ore 19 il giorno del S. Natale 25 dicembre 2021; dalle ore 15 alle ore 18 nei giorni 26 e 27 dicembre 2021 nonché 1, 2, 6, 7 e 8 gennaio 2022.