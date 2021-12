Albenga, il sindaco e l’assessore Vannucci difendono l’operato della Polizia Municipale: “Efficaci e professionali”

Si torna a parlare di un episodio accaduto più di un mese fa: era il 18 novembre scorso quando si è verificata una lite tra stranieri, probabilmente scaturita a causa di precedenti attriti, nei pressi di Piazza del Popolo. Coinvolti tre cittadini extracomunitari, uno di loro in possesso di due coltelli. L’immediato intervento della Polizia Locale, che presidiava la zona, permise di contenere e bloccare prontamente l’episodio e di denunciare a piede libero K.A., classe 1988 e già noto alle forze dell’ordine per il possesso di armi da taglio.

“Sebbene una certa parte politica voglia cavalcare, specialmente sotto il periodo delle festività natalizie, la notizia di un episodio avvenuto più di un mese fa, l’immediato intervento della polizia locale presente sul territorio, evidenzia l’efficienza del sistema sicurezza di Albenga. Mi spiace che si voglia screditare in questo modo il costante impegno delle forze dell’ordine che, invece, intervengono in maniera efficace dimostrando costantemente la propria professionalità – afferma il sindaco Riccardo Tomatis -. Il reato oggetto dell’episodio dello scorso 18 novembre, essendo precedibile a querela, non permette di poter arrestare i soggetti coinvolti, rendendo ancor più complesso l’operato delle forze dell’ordine che ringrazio per quanto stanno facendo per la nostra città”.

“La polizia locale di Albenga è l’unica in provincia a lavorare su tre turni per coprire anche l’orario notturno e presidiare un territorio ampio e complesso come il nostro - aggiunge l’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci -. Ringrazio le forze dell’ordine intervenute prontamente a sedare la lite in oggetto. La polizia locale di Albenga mostra, una volta in più, la propria grande professionalità e competenza lavorando, in sinergia con le altre forze dell’ordine, per la sicurezza della nostra città.”