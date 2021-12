Cambiamo Albenga: “In comune manca il decoro e il rispetto dei dipendenti, immagine della città sciatta”

“Ciclicamente si ripresentano le polemiche (giustamente) mai sopite su decoro e manutenzione della città, lo stato in cui versa, noto a chiunque tranne all’amministrazione cittadina, che rispedisce al mittente ogni accusa. Possiamo affidare a loro il ruolo di arbitri, se sono gli stessi che da anni non si curano della situazione degli uffici stessi del comune o, peggio ancora, albergandovi da troppo, ne sono assuefatti al punto da nemmeno rendersene conto?” Esordisce così la nota del coordinamento cittadino di Cambiamo! Albenga.

“La situazione è evidente sin dall’entrata, con un atrio malconcio e privo persino di un quadro con l’ubicazione degli uffici. Chi entra e non vi è di casa sarà più interdetto o smarrito? Prendiamo l’Ufficio del Protocollo, esempio riscontrabile da chiunque, non una stanzetta sperduta nei meandri del Municipio, ma proprio nell’atrio della sede comunale, ufficio frequentatissimo da cittadini e non solo in quanto deputato alla registrazione in ordine cronologico di tutti gli atti di corrispondenza in entrata ed in uscita. Prima ancora che dalla cordialità dei dipendenti, chi vi accede è colpito da una visione che ha dell’incredibile: prese elettriche scardinate, scatole di derivazione aperte, fori nelle pareti non stuccati, fasci di tubi corrugati che penzolano per mezzo metro dalle pareti, alcuni vuoti, altri con cavi che si diramano sopra la testa e dietro la schiena dei lavoratori, cavi che si avvolgono ed aggrovigliano dietro armadi per poi penzolare da una parte all’ altra della stanza come molli fili per stendere i panni: in effetti mancano solo quelli all’appello per far venire in mente anche ai meno fantasiosi i vicoli di una cittadina del terzo mondo, certo non un ufficio del secondo Comune della Provincia di Savona”.

“Fortunatamente – continuano i rappresentanti di Cambiamo! Albenga - chi vi lavora non si azzarda a stendervi i panni, ma anzi col loro lavoro, oltre a portare il rispetto dovuto, da altri dimenticato, all’immagine del comune, fa il possibile, cercando anche di abbellire addobbando i cavi con palle di Natale: d’altra parte, pur in quelle condizioni, non hanno diritto ad un po’ di spirito natalizio? Come si suol dire: ‘se non puoi uscire dal tunnel… arredalo’”.

“Accantonando il sarcasmo, amaramente ci chiediamo se chi amministra la città da comodi uffici si rende conto dello stato in cui versino quelli di alcuni dipendenti comunali, come lo possano ritenere normale visto che nessuna azienda del territorio si permetterebbe di relegare qualcuno al lavoro d’ufficio in quello che sembra un cantiere abbandonato”.

“Fin qui ci siamo soffermati sull’aspetto più importante, ossia il rispetto dei collaboratori che non meritano una situazione di simile abbruttimento, ma è opportuno far notare che il comune rappresenta l’immagine della città intera: ad oggi, a malincuore, sciatta. Vorremmo il danno di immagine fosse il secondo ed ultimo aspetto negativo che emerge – evidenziano – ma il disinteresse verso dipendenti e avventori diventa fragoroso quando non si bada alla salute pubblica, visto che chi varca la soglia del Comune non trova il gel per le mani: come è possibile se tutti - sindaco e assessori compresi- si devono sanificare all’accesso? Da almeno una settimana abbiamo constatato non vi sia gel: quale azienda potrebbe permettersi una simile incuranza senza incorrere in salate sanzioni?”.

“Confidiamo l’Amministrazione sappia fare tesoro di questa segnalazione – concludono - perché urge occuparsi delle tante piccole cose trascurate che diventano cataste enormi a causa della manutenzione assente che lamentiamo da tempo”.