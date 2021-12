Odg pro pubbliche assistenze bocciato in Regione. Burlando (consigliere Pd Savona): "Giunta regionale distante dai problemi"

"Le pubbliche assistenze sono ormai da quasi due anni impegnate in prima linea nella lotta contro il Covid, un’attività che sta mettendo in seria difficoltà queste associazioni. Per questo motivo, insieme al nostro consigliere regionale Arboscello e a tutto il gruppo Pd in regione, è stato presentato un ordine del giorno alla legge di bilancio per dare loro sostegno in questo momento difficile".

Lo afferma il consigliere comunale dem savonese Luca Burlando, che spiega: "L’iniziativa impegnava la Giunta ad attivarsi per costituire, presso Filse, un fondo di sostegno all’aggiornamento dei mezzi al fine di incentivare e sostenere la necessità di ammodernamento dei mezzi di trasporto, duramente colpiti dall’emergenza sanitaria".