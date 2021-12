Calice, sempre più "fertile" la collaborazione tra Sfuso Diffuso e le scuole locali: donato agli alunni materiale ecosostenibile

Lunedì 20 dicembre, i rappresentanti del gruppo giovani del progetto "Sfuso Diffuso", le rappresentanti della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia "Nicolò Sasso" di Calice Ligure, la direzione dell'Istituto Comprensivo Finale Ligure nella figura del Dottor Mazzara e i rappresentanti dell'Amministrazione del Comune di Calice Ligure, si sono incontrati per formalizzare la consegna della donazione di materiale scolastico ecosostenibile dedicata alle alunne e agli alunni calicesi, con l'augurio che questa modesta donazione possa stimolare lo spirito ecologico della comunità dei più piccoli e quello delle relative famiglie.

Questa donazione fa parte di una serie di azioni previste dal progetto finalizzate al coinvolgimento della comunità giovane nel percorso di prevenzione ecologica e nell’impegno “di comunità” per la tutela del territorio e la sostenibilità ambientale del paese.

Il gruppo Sfuso Diffuso sottolinea la gentilezza e disponibilità del personale della scuola nella collaborazione per la scelta dei materiali più idonei e per la condivisione dello spirito del progetto che ben si inserisce nello sforzo ecologico che da tempo caratterizza la scuola.

La presente donazione, corrispondente a un valore di circa 1300 euro, completa il pacchetto di collaborazione già avviato tra il progetto Sfuso e la Scuola Primaria e dell'Infanzia di Calice.

Tale sinergia comprende in particolare il percorso educativo di biofilia in partenza in primavera svolto dagli operatori dell'associazione Libelle APS, partner di progetto, per un ulteriore contributo donato di 1200 euro. La donazione ammonta quindi a un totale di 2500 euro tra materiale e servizi.

Si evidenzia come la Scuola Nicolò Sasso di Calice Ligure abbia già da tempo abbracciato lo spirito ecologico, grazie alla collaborazione con l'Amministrazione del Comune di Calice Ligure, l’Associazione Zueni de Corxi, la ditta Cirfood responsabile del servizio mensa, l’associazione Calice Città per la Musica la scuola infatti può vantarsi di una mensa senza consumo di plastica per le vettovaglie, grazie alla donazione di una lavapiatti, della fornitura elettrica garantita dall’installazione di pannelli solari e da un menù ricco di ingredienti a kilometro zero.

In riferimento alla donazione di materiale scolastico, composto da cartoleria (materiale di uso quotidiano, materiale creativo) e giochi, è doveroso evidenziare lo sforzo del gruppo giovani nella ricerca e nella volontà di approvvigionarsi il più possibile da fornitori locali.

In particolare, si è riusciti a ordinare e acquistare il materiale presso cartolerie e tabaccherie all'interno del territorio comunale e dei comuni confinanti. Si evidenzia però che alcuni prodotti, non essendo reperibili localmente, hanno necessitato l'impiego di e-commerce.

Il gruppo giovani vuole quindi sottolineare alcune criticità della rete commerciale locale che, al momento, non riesce a soddisfare totalmente la domanda di prodotti ecologici. Questo particolare aspetto della ricerca e dell’acquisto ha permesso però di approfondire il tema in maniera sempre più concreta e sarà oggetto di lavoro da parte del gruppo nei prossimi mesi.