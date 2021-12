Il 26 dicembre e il 2 gennaio ad Albenga arriva “Narrastorie”

Casa Cultural è lieta di presentare l’attività “Narrastorie”. Viviamo tempi faticosi in cui la vicinanza spesso è difficile e non consentita, il progetto Casa Cultural nasce due anni fa, il sottotitolo è Il piccolo è il nuovo grande. La cultura per stare bene, abitare, accogliere, progettare. Tutto ruota intorno al tema della casa come luogo dell’incontro intimo e sociale.

Tra le varie suggestioni che ci hanno ispirato ecco il libro di Emanuele Coccia “Filosofia della Casa” lo spazio domestico e la felicità : “«Una teoria della casa è il presupposto e il compimento della teoria morale: l'insieme disparato dei saperi e dei racconti che ci permettono di capire come essere felici assieme agli altri, qui e adesso.» La casa è l'evento morale per eccellenza. Prima che un artefatto architettonico è un artefatto psichico, che ci fa vivere meglio di quanto la natura consentirebbe. È lo sforzo di adeguare noi stessi a ciò che ci circonda e viceversa, una forma di addomesticamento reciproco tra cose e persone. È l'estensione di ciò che cominciamo a fare nascendo: costruire intimità con quel che ci sta accanto. Ecco perché coincide con l'io, e ci dimostra che per dire io abbiamo bisogno degli altri”.

Casa Cultural opera nei settori dell'accoglienza sociale e turistica/culturale offrendo alle comunità locali e ai viaggiatori, per lavoro o svago, la possibilità di vivere esperienze uniche e a misura d'uomo. L'idea è quella di creare un luogo (casa) che non sia esclusivamente abitativo ma un contenitore, uno spazio che integri le diverse attività: lavorative, ludiche, culturali e sociali.

“Purtroppo la pandemia ha rallentato l’apertura di uno spazio fisico (casa) dove programmare e accogliere le persone, ma non ci siamo dati per persi ed abbiamo organizzato e collaborato con enti ed associazioni proponendo attività che avessero il focus sul tema Casa/cultura/accoglienza, es. il laboratorio "La Città che vorrei!" laboratorio e letture rivolte a bambini e bambine dai 5 agli 8 anni che partendo dalla realizzazione della propria casa arriva ad immaginare una città ideale, o il sostegno al progetto “Home & Dry” rete coordinata da Jana Forum e associazioni locali” dicono da Casa Cultural, collaborando costantemente con APS #cosavuoichetilegga?

Narrastorie è il primo passo del progetto di Casa Cultural, VOLTI DI COMUNITA’ (da un’idea di Silvio Massolo) PICCOLO MUSEO DELLA MEMORIA DEL QUOTIDIANO L’idea e quella di creare un piccolo Museo interattivo permanente della Memoria quotidiana Locale e memoria attiva:

- Un contenitore fondo/archivio di storie e documenti cartacei e visuali che possa diventare un “collante” tra le generazioni.

- Un laboratorio permanente dei Saperi e della memoria contemporanea e quotidiana (oggi imparo dalla memoria passata e creo la memoria di domani).

Nel periodo Natalizio tutti i bambini e le bambine conosceranno TATA NARRASTORIE, novella cantastorie che partendo con la sua bicicletta e il suo teatrino Kamishibai, porta e raccoglie storie on the road. L’idea nasce dal desiderio di recuperare la dimensione narrativa del “cantastorie”, che viaggiando da un paese all’altro, da un quartiere all’altro porta e fa circolare storie che raccontano della quotidianità e del mondo.

È porre l'attenzione sull'arte di ascoltare e di raccontare; “Tutti hanno una buona storia da raccontare” questa è la filosofia di Narrastorie.

La prima uscita di TATA NARRASTORIE ON THE ROAD sarà nello splendido centro storico di Albenga (dove ha sede in via Roma Casa Cultural attualmente in ristrutturazione), grazie al patrocinio concesso dal Comune di Albenga, alla collaborazione con APS #cosavuoichetilegga con la lettrice Tiziana Minacapilli, che arricchirà le narrazioni con letture natalizie e RiCiclo che si è occupato di ridare vita alla bicicletta che accoglie le letture.

Due appuntamenti ai quali ne seguiranno altri in primavera (sia nel centro storico che nei parchi cittadini).

“Vi aspetto il 26 dicembre e il 2 gennaio nel Centro Storico di Albenga, cercatemi girerò con la bicicletta, e alle ore 16 mi trovate in Piazza S.Michele dove vi leggerò insieme alla mia amica Titti tante storie. Cari Bambini e Bambine, avete una bella storia da raccontare? Siiiiii? Allora create un vostro piccolo libro, basta poco, un’idea, qualche foglio, qualche disegno, le vostre parole. Tutte le storie saranno lette ed esposte nella Biblioteca Civica” dice Tata Narrastorie.

IL PROGRAMMA

NARRASTORIE letture ad alta voce ecologiche e sostenibili, per recuperare l’amore per le storie e la natura. Basta poco per essere felici una bicicletta e una storia narrata e la voce della donna del Kamishibai.

Casa Cultural e APS #cosavuoichetilegga?

in collaborazione con RIciclio e la Biblioteca Simonetta Comanedi di Albenga

con il patrocinio del Comune di Albenga

presentano

voce narrante “Tata Narrastorie” Monica Maggi di Casa Cultural Albenga, associata a AKI associazione kamishibai Italia

e la collaborazione di Tiziana Minacapilli dell’Aps #cosavuoichetilegga

Domenica 26 Dicembre /Domenica 2 Gennaio

ore 16.00/17.30 - Centro Storico e Piazza S.Michele Albenga

Vi aspettiamo per letture con teatrino Kamishibai a tema Natalizio per grandi e piccoli