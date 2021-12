Coronavirus, in Liguria 1.144 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Numeri sempre elevati nel classico bollettino Covid quotidiano. In Liguria sono infatti 1.144 i nuovi positivi oggi, a fronte di 6.768 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 14.759 antigenici rapidi), uno ogni 5,91 pari al 16,9%.

Nell'imperiese sono stati 247 i nuovi contagiati, rispetto ai 183 del savonese, i 502 di Genova e i 205 di Spezia. Aumentano anche i ricoveri e si registrano 5 decessi:

- Una donna di 72 anni deceduta il 21 dicembre all'ospedale di Lavagna;

- Un uomo di 82 anni deceduto il 22 dicembre all'ospedale di Albenga;

- Un uomo di 84 anni deceduto il 22 dicembre all'ospedale Villa Scassi di Genova;

- Un uomo di 85 anni deceduto il 23 dicembre all'ospedale di Sestri Levante;

- Un uomo di 81 anni deceduto il 23 dicembre all'ospedale di Sestri Levante;

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.938.948 (+6.768)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.448.486 (+14.759)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 138.057 (+1.144)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 11.631 (+603)

Casi per provincia di residenza

Imperia 2.772 (+90)

Savona 2.072 (+137)

Genova 4.834 (+336)

La Spezia 1.509 (+143)

Residenti fuori regione o estero 141 (+6)

Altro o in fase di verifica 303 (+12)

Totale 11.631 (+603)

Ospedalizzati: 462 (+9); 32 (+4) in terapia intensiva*

Asl 1 - 107 (+3); 5 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 111 (+4); 11 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 49 (-1); 6 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 80 (+1); 4 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 11 (+2); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 61 (+2); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 26 (-4); 2 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 17 (+2); 2 (-) in terapia intensiva

*22 non vaccinati, 10 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 8.406 (+356)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 121.879 (+536)

Deceduti: 4.547 (+5)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.465 (+162)

Asl 2 - 1.270 (+25)

Asl 3 - 3.042 (+298)

Asl 4 - 620 (-)

Asl 5 - 917 (+6)

Totale - 7.314 (+527)

Dati vaccinazioni 23/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.830.042

Somministrati: 2.748.144

Percentuale: 97%