Villanova, rogo in pieno centro storico: distrutti un appartamento e il sottotetto (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 21.30 : Le fiamme sono state domate dalle squadre di vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza la zona. Alcune famiglie risultano evacuate al momento, in attesa delle operazioni necessarie a verificare le condizioni dello stabile dove risiedono oltre 5 nuclei familiari.

Vasto incendio all'ultimo piano di una palazzina sulla piazza principale del centro storico di Villanova d'Albenga, tra via Molinetto e piazza Mazzini, con un appartamento e il sottotetto andati distrutti, così come buona parte del tetto stesso.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 20.30 e sul posto si sono immediatamente precipitate diverse squadre non solo da Albenga ma anche dal distaccamento di Finale e dalla centrale di Savona.

Sulle cause del rogo è presto per avanzare ipotesi: al momento nulla trapela ancora dai soccorsi giunti sul posto che nel frattempo hanno provveduto a transennare l'area per evitare ferimenti causati dalla caduta di tizzoni ardenti o parti di muratura. Fortunatamente però non si registrano ustionati, feriti o intossicati.

IN AGGIORNAMENTO