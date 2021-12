Finalborgo, il maestro Luppi Musso torna sul palco insieme ai suoi "luppini finalesi"

Sarà Epifania nel vero senso della parola la prossima per il Centro Giovani "Per crescere insieme" di Finale Ligure, la cui attività è pronta a entrare in rampa di lancia il prossimo 5 gennaio alle ore 16 nella meravigliosa cornice barocca della Basilica di San Biagio grazie a un evento musicale di sicuro pregio.

Tornerà infatti sul palco, accompagnato dai suoi "luppini finalesi" Lucrezia Ferrara, Miriam Rebaudo e Fabio Revello, il maestro Alberto Luppi Musso, per un concerto semplice di pianoforte a coda solo dedicato a San Francesco.

Si tratterà anche del debutto del centro giovanile pronto a prendere definitivamente forma sul territorio del finalese ideato dalla giovane Ilaria Rebaudo con la collaborazione del pianista e compositore genovese: un'iniziativa per far conoscere le attività pensate per esservi praticate ed esporre le finalità del progetto, che i partecipanti potranno ascoltare direttamente dalle parole dei suoi ideatori.