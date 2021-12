Covid, obbligo di vaccinazione per entrare in palestre, piscine, musei e centri benessere

Altra novità nel decreto con le nuove misure anti contagio approvato in serata dal governo, oltre a quella sulla chiusura delle discoteche dal 30 gennaio.



Dal 30 dicembre, dunque, l’accesso a palestre, piscine, musei e luoghi di cultura, centri benessere, sociali e ricreativi, sale bingo e casinò sarà consentito solo ai possessori di Green Pass rafforzato: anche in questo caso, dunque, così come avverrà per bar e locali della ristorazione, non basterà un tampone negativo ma sarà obbligatorio essere vaccinati o guariti dal Covid.