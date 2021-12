Il Motoclub Domina dona sangue al centro trasfusionale dell’ospedale Santa Corona

Questa mattina parte del direttivo del Motoclub Domina si è recato presso il centro trasfusionale dell’ospedale Santa Corona per effettuare una donazione di sangue. L'associazione KMP da circa cinque anni è impegnata attraverso i propri soci a sottoporsi a donazione volontaria durante tutti i 12 mesi dell'anno.

Per il​ M.C. Domina fondato nel​ novembre scorso è stato l'inizio di una attività in tutela e promozione della salute.​ ​Questa condivisione è stata promossa​ dall'ex presidente della KMP e attuale vice presidente dell'associazione Domina Davide Carosa. In rappresentanza della nuova società, Paolo Raimondi e Marco Frione, rispettivamente presidente e segretario, che si sono sottoposti ai prelievi ematici utili a verificare l'idoneità.

“Questo appuntamento al centro donatori dell'ospedale Santa Corona conclude un anno di appuntamenti costanti e allo stesso tempo l'inizio per la nuova associazione di svolgere un'attività importante ma soprattutto utile per l'intera collettività. Il mondo associativo è da sempre in prima linea per portare il proprio contributo, cogliamo​ l'occasione di ringraziare la professionalità di medici e infermieri del centro trasfusionale di Pietra Ligure e di augurare un buon 2022" concludono i referenti del M.C. Domina.