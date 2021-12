"Uniti per Noli" in piazza per gli auguri natalizi ai cittadini e non solo

Vigilia di Natale in mezzo alla cittadinanza nolese tra panettoni e spumante per i membri dell'ormai ex gruppo consiliare "Uniti Per Noli", col capogruppo Marino Pastorino e il consigliere Alessandro Fiorito in piazza Garibaldi per augurare ai concittadini un buon Natale e un felice anno nuovo.

Ma non solo: "Vogliamo rivolgere ancora una volta un pensiero di una piena ripresa il prima possibile al nostro Lucio Fossati a cui rinnoviamo la nostra stima, augurando allo stesso tempo un buon lavoro alla dottoressa Lazzari che ci traguarderà alle prossime elezioni".