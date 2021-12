Medici di base senza tamponi rapidi: "Impossibile la diagnosi precoce, si mettono a rischio i pazienti"

I numeri dei bollettini quotidiani sulla diffusione del Coronavirus nelle ultime settimane non lasciano alcun dubbio: il virus ha ripreso a circolare come non si vedeva da tempo, con una media degli ultimi giorni stabilmente intorno ai mille nuovi casi quotidiani.

Spinto dall'incremento della più contagiosa variante Omicron (in Liguria tra l'11 e il 15% di diffusione, escludendo quei casi di asintomatici non segnalati agli Uffici Igiene) e i cui sintomi, visto il periodo dell'anno, vanno sovente a sovrapporsi inevitabilmente all'influenza stagionale, il Covid19 sta inducendo il sistema sanitario un'incremento esponenziale della necessità di diagnosi da parte, in prima battuta, dei medici di base.

E così per questi ultimi scatta l'allarme: mancano i test antigenici rapidi per poter escludere la malattia nei tempi utili per evitare possa sfociare in una pericolosa polmonite bilaterale o più semplicemente dichiarare la negatività di quei soggetti da "liberare" dalla quarantena.

"Nel nostro centro di Finale Salute, ad esempio - spiega tra l'arrabbiato e il deluso la dottoressa Tiziana Cileto -, siamo rimasti solamente con alcuni kit, alcuni dei quali comprati da noi medici, per far fronte a una domanda diagnostica che nelle ultime settimane è letteralmente esplosa. Per noi medici di famiglia è essenziale averne a disposizione perché va ricordato come una capacità di valutazione della malattia nei primi cinque giorni, in caso di Covid, è fondamentale per il paziente".

E se resta ancora percorribile la strada del tampone professionale eseguito in farmacia, per il quale al momento non vi sarebbero carenze, nonostante l'aumento di richieste dovuto in particolare all'ottenimento di Green Pass normale e rafforzato: "In questo non registriamo carenze anche se gli appuntamenti sono aumentati - conferma il dottor Zorgno, presidente savonese dell'Ordine dei Farmacisti - il problema è invece legato ai test fai da te".

"L'alternativa che consigliavamo ai pazienti, anche se non trovo corretto non si abbia l'opportunità di avere una diagnosi gratuita - continua la dottoressa Cileto - era quella di acquistare quei kit eseguendoli noi per avere una certa sicurezza sul loro svolgimento. Ma anche questa opzione sta venendo meno".

L'alternativa quindi quale sarebbe? "Dagli uffici Asl ci è stato consigliato di indirizzare i sospetti direttamente sui drive trough come quello di Albenga, ovviamente però con tempi dilazionati rispetto a quelli che potremmo offrire noi medici di famiglia, riportando a quel rischio di ritardo diagnostico da evitare" dice ancora Cileto.

Il quadro è critico e ben noto anche all'azienda sanitaria savonese, che fino alle scorse settimane riceveva la fornitura di test attraverso il Dipartimento di Protezione Civile ed è ora alla ricerca di un rimedio: "Ci troviamo in un momento di fabbisogno eccezionale, la situazione sarà risolta in tempi brevissimi".

E se lo augurano anche i medici, sempre in trincea da ormai due anni: "Quello dell'approvvigionamento è un problema da risolvere il prima possibile, non è accettabile che dopo due anni di pandemia ci si trovi ad affrontare carenze" chiosa la dottoressa Cileto.