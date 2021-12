La qualità dei prodotti cosmetici a garanzia dell’offerta l'Oréal

Cinquant’anni d’impegno a sostegno delle donne, e una gamma di prodotti cosmetici sicuri e dalla qualità indiscussa.

Leader mondiale della cosmesi, L’Oréal Paris vanta un’ampia linea di prodotti dedicati alla cura della persona, in ambiti quali quelli riservati a skincare e make up. Invidiabile l’assortimento delle soluzioni benessere riservate ai capelli e ai trattamenti mirati, anche laddove si parla di colorazione e styling.

I capelli, soluzioni affidabili anche in tema di colorazione

I capelli emblema di bellezza, sono in grado di riflettere i tratti salienti della personalità, ecco perché è importante prendersene cura e dedicargli tante attenzioni, anche quando scegliamo di colorarli.

Grazie alla tinta l'Oréal è possibile rinnovare il proprio look, ritoccare le radici per coprire i capelli bianchi, oppure valutare una colorazione temporanea, affidandosi a uno shampoo colorante l'Oréal, biondo, rosso, castano o naturale.

La gamma di colorazioni offerte dalla maison francese, è in grado di soddisfare tutte le esigenze specifiche, e garantire un risultato perfetto.

La colorazione semipermanente

Chi desidera cambiare il proprio aspetto, può puntare sul colore. Se l’intento è quello di non procedere con una tinta permanente, si possono considerare le proposte temporanee, grazie alle quali giocare con i riflessi.

Considerando le soluzioni temporanee vale la pena utilizzare uno shampoo colorante, che permette d’intensificare i riflessi, accendere le nuance, garantendo una colorazione che resiste dai 6 agli 8 lavaggi. Il risultato finale dipende soprattutto dal colore di partenza, e dagli ingredienti contenuti nel prodotto utilizzato.

Una colorazione temporanea, che dura circa 2 settimane, è garantita dall’uso di Colorista, il cui effetto perde consistenza gradualmente in circa 7-15 lavaggi, e permette di cambiare colore spesso, per un look sempre diverso. Il prodotto, assolutamente privo di ammoniaca, colora delicatamente e funziona come una maschera nutriente.

Illuminare il colore e coprire i primi capelli bianchi con una soluzione semipermanente

Se si desidera illuminare il colore naturale, renderlo più brillante, e coprire i primi capelli bianchi, vale la pena provare Casting Créme Gloss.

La soluzione semipermanente, non contiene ammoniaca e dura sino a 28 shampoo, donando ai capelli tanta morbidezza, riflessi brillanti e una fragranza piacevole.

La colorazione consente anche di coprire in maniera ottimale i primi capelli bianchi.

La colorazione permanente con formula a triplo trattamento

Per un colore ricco e luminoso, dalla radice alle punte, con copertura totale dei capelli bianchi, L'Oréal Paris offre Excellence Crème, un trattamento a tripla protezione per la cura del capello, che offre benefici durante tutte le fasi della colorazione.

Estremamente facile da applicare il prodotto non cola grazie alla formula in crema, e protegge adeguatamente il capello.

Un colore impeccabile grazie a Ritocco Perfetto

Fra una tinta e l’altra è possibile garantirsi un colore impeccabile grazie a Ritocco Perfetto, una soluzione spray istantanea e pratica, per coprire la ricrescita in maniera efficace.

Per coprire la crescita dei capelli bianchi sulle tempie, e quei fili bianchi sparsi sulla chioma, vale la pena provare l’efficacia del mascara Ritocco Perfetto Precision, un prodotto da usarsi all’occorrenza e da portare sempre con sé in borsa.