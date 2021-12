Albisola, anziano si allontana dalla residenza protetta: scattate le ricerche del signor Angelo

Sono momenti di apprensione quelli che sta vivendo la famiglia di un anziano ospite della residenza protetta "Villa Elios" di Albisola Superiore, da dove l'uomo si è allontanato nella serata della Vigilia di Natale facendo perdere le sue tracce.

L'allarme è stato lanciato immediatamente alla macchina dei soccorsi che si è prontamente attivata, mentre la richiesta di aiuto da parte dei parenti ha cominciato a fare il giro dei social network.

L'uomo, che risponde al nome di Angelo ed è alto all'incirca 1 metro e 70, è vestito come in foto ed è affetto da una seria forma di demenza ma viene descritto come di carattere gentile.

Chiunque avesse informazioni può rivolgersi alle Forze dell'Ordine per segnalazioni.