Coronavirus da record in Liguria anche a Natale: ancora oltre 1.450 nuovi casi con oltre 7.700 tamponi

Numeri importanti, quasi da record, per la pandemia da Coronavirus in Liguria, anche in questo Natale 2021. Nelle ultime ventiquattr'ore si devono infatti registrare 1.459 nuovi positivi al Covid nella nostra regione, a fronte di 7.729 tamponi molecolari (il 18,87%). Spicca inoltre il dato sui test rapidi effettuati, ossia 19.061.

Ospedalizzati: 483 (+11); 39 (+2) in terapia intensiva*

Asl 1 - 110 (+1); 7 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 110 (-4); 12 (-) in terapia intensiva

San Martino - 46 (-1); 7 (-) in terapia intensiva

Galliera - 87 (+2); 4 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 17 (+5); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 59 (-); 4 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 30 (+1); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 26 (+7); 2 (-) in terapia intensiva