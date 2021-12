Ad Albenga il Natale porta una nuova ambulanza: l'inaugurazione sotto le proiezioni del centro storico (FOTO)

Non è stato il solito rito dello scarto dei regali sotto l'albero a portare gioia per la comunità di Albenga, ma la vigilia di Natale ha lasciato un'importante eredità a tutto il comprensorio ingauno.

Durante la Santa Messa di Natale officiata dal vescovo, monsignor Borghetti, è stata infatti inaugurata davanti alla cattedrale di San Michele con le proiezioni architettoniche a rendere ancor più incantata l'atmosfera, una nuova ambulanza per la locale Croce Bianca, acquistata grazie al contributo dei Lions Club Albenga Host e della Fondazione "Agostino De Mari" di Savona.

Un vero e proprio regalo al servizio della quotidianità degli albenganesi e non solo, in un periodo storico capace di insegnarci a duri colpi quanto importante sia il sostegno fornito dai volontari che costituiscono una parte fondante del nostro sistema sanitario, messo a dura prova dalla pandemia così come i mezzi delle pubbliche assistenze. Le continue sanificazioni a cui devono essere sottoposti i veicoli hanno infatti portato a una forte necessità di ricambio dei diversi parchi mezzi.

Insomma, un regalo che fa bene alla Croce Bianca ma anche a tutti noi.