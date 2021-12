Auto cappottata in A10 tra Celle e Varazze: una persona in codice giallo, diversi km di coda

Una sola persona ricoverata al San Paolo e diversi chilometri di coda sono stati il bilancio di un incidente avvenuto stamani, poco dopo le 11, sull'autostrada A10 tra Celle e Varazze, in direzione Genova.

Secondo quanto riferito, un autista avrebbe perso, per cause non ben chiarite, il controllo del proprio mezzo finendo per ribaltarsi. Senza colpire altri veicoli in transito.

Sul posto si sono recati i sanitari della Croce Rosa di Celle che hanno disposto il trasferimento della persona ferita in codice giallo al pronto soccorso savonese, i Vigili del fuoco per riportare in asse il mezzo e le Forze dell'Ordine per i rilievi del caso.