Un anno fa cominciava la campagna vaccinale in Liguria: a 365 giorni da allora com'è cambiata la nostra Liguria

Difficile scordarsi quel furgoncino nero proveniente dalla Germania mentre valicava il Brennero, portando nel Natale degli italiani un regalo da scartare un po' in ritardo ma che quest'oggi, a circa un anno di distanza, ha significato un parziale ritorno ai pranzi e alle cena in famiglia per celebrare, con le dovute precauzioni, le festività: il vaccino anti Covid19.

Era il 27 dicembre dello scorso anno, esattamente 365 giorni fa, quando anche la nostra Liguria cominciava a distribuirlo. La prima ligure a sottoporsi alla somministrazione fu l'infermiera Gloria Capriata: da allora sono state somministrate nella nostra regione 2.763.417 dosi, con 1.219.938 liguri ad averne ricevuto almeno una.

Quel mondo di dodici mesi fa è cambiato. La situazione contagi a livello locale, nazionale e globale resta però sempre critica. L'arrivo dell'inverno e di nuove varianti non ha, per il momento, corroborato appieno all'attesa, decisa e marcata svolta. Anche se la situazione negli ospedali è decisamente cambiata rispetto ad allora, con circa 200 ricoveri in meno da quel 27 dicembre 2020 e un numero ben maggiore di persone ammalate e poste in sorveglianza attiva. E questo sicuramente grazie alla somministrazione dei vaccini.

A un anno dal primo vaccino e a pochi giorni dal 2022, quindi, non resta che augurarsi che proprio il prossimo possa essere l’anno della svolta.