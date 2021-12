Alassio, Casella: "Bisogna migliorare il sistema di raccolta rifiuti nelle frazioni"

"Nei giorni scorsi ho letto con piacere dei futuri interventi che la Giunta ha deliberato per la riqualificazione delle piazzette di Moglio e Madonna delle Grazie. Rimangono però molte problematiche nelle frazioni, alcune delle quali, a mio avviso, sarebbero facilmente risolvibili" commenta Jan Casella, consigliere comunale di Alassio Volta Pagina.

"In primis, come segnalato da lungo tempo dai mogliesi, è completamente al buio il parcheggio intitolato ad “Alessio Pelle” a Moglio, a pochi passi da piazza Merlini (e non Merlin come affermato a più riprese nei comunicati dell’Amministrazione). E’ giunto anche l’ora di fare il punto sulla situazione della nettezza urbana, approfittando del momento di bassa presenza turistica. In tutta la zona collinare e nelle frazioni, quest’estate e non solo, si sono verificate notevoli situazioni di disagio e di inefficienze nella raccolta rifiuti".

"I cittadini che mi hanno contattato lamentano una pressoché nulla risposta alle tante segnalazioni fatte alla ditta e/o al comune. Oltre alla critica, gli abitanti della zona collinare avanzano anche dei suggerimenti: ripristinare il mastello per la plastica al posto del sacchetto, modifica che eviterebbe sia la diffusione dei sacchetti a causa del forte vento o per l’opera di animali selvatici; raccogliere umido e plastica a metà mattinata, consentendo il deposito entro le ore 9.00 ed impedendo così che i rifiuti rimangano fuori tutta la notte; incrementare le isole ecologiche in modo da ridurre la diffusa presenza di mastelli che creano disordine" prosegue il consigliere comunale.

"Negli scorsi mesi, all’unanimità il Consiglio comunale ha votato la proposta dell’opposizione di avere un momento di confronto tra consiglieri comunali e SAT in modo da poter dialogare insieme sulle possibili migliorie dell’attuale sistema. Perché l’assessore competente e il Sindaco non hanno ancora convocato questa riunione? Mi chiedo inoltre perché non si sia optato per la via del dialogo con la cittadinanza delle frazioni anche prima dell’avvio del nuovo sistema utilizzando, finalmente, la commissione frazioni".

"Siamo di fronte, a mio avviso, a problemi risolvibili con il dialogo e l’impegno di tutte le parti: l’Amministrazione deve farsi carico di questo disagio insieme a SAT e rendere il miglior servizio possibile alla cittadinanza" conclude Casella.